Migrantes venezolanos en Perú

Entender la problemática

A pesar de estos esfuerzos, el estigma que tiene la población sobre los migrantes que llegan a sus países también debe cambiar. “La migración es un cambio que experimentamos en nuestro día a día. Como siempre pasa con los cambios, no gustan y generan preguntas, que son preguntas válidas y legítimas que la población debe poder hacer. Lo que pasa es que cuando un Estado no genera respuestas claras ni una dirección política clara o no gestiona el proceso migratorio, se crea confusión y empiezan a generarse mitos”, explica Rossiasco, refiriéndose al estigma de la población que empieza a recibir migrantes en sus ciudades.

“En realidad lo que pasa con estos procesos migratorios, sobre todo con los que está experimentando América Latina, es que generan nuevos consumidores, que amplían la población económicamente activa, que rejuvenece la población. Por ejemplo, en Chile, el proceso de envejecimiento estaba muy acelerado y al llegar la población migrante se rejuveneció, extendiendo los años de bono demográfico”, explica Rossiasco. “Tenemos en realidad una evidencia que nos demuestra que muchos de esos mitos no se materializan y que además estamos perdiendo oportunidades de crecimiento en un momento en que lo necesitamos”.

El fenómeno migratorio masivo que ha tenido Venezuela ha puesto en alerta a los países de acogida porque no estaban preparados para un éxodo tan masivo. La especialista senior en desarrollo social del Banco Mundial explica que la organización ha venido trabajando en la respuesta a estas movilizaciones con cuatro instrumentos principales: análisis de la migración en cada país de acogida, asistencia técnica para implementar políticas adecuadas de integración, financiamiento de más de 4 mil millones de dólares para proyectos migratorios en la región y, por último, su poder de convocatoria con la banca multilateral, actores humanitarios y gobiernos para generar una conversación, entender la migración y proponer soluciones.