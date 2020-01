Resumiendo los objetivos que me he marcado para este nuevo año 2020, debo confesaros que una vez publicados por este medio, espero no tener que repetirlos el año próximo, pues cada año que comienza me propongo los mismos: hacer ejercicio, comer saludablemente y ser más paciente conmigo misma y con los demás.

Pues sí, estas tres cosas que parecen tan sencillas son complicadísimas de realizar por lo que me voy a proponer algo nuevo que será… “Un viaje a un lugar exótico” seguro que esto, sí lo cumplo.

Mantengamos la ilusión, es de las pocas cosas que no nos cobran intereses y el camino nos será más fácil.

Os deseo un muy Feliz Año 2020 y os reto a que escribáis vuestras propuestas y al año que viene lo evaluamos.

¿Qué os parece?