Ayer empeoró de repente.

El tiempo perdió sus contornos

La vida detuvo su avance

Sólo una cosa importaba

Volver a verle y estar junto a él.

Conseguirlo fue complicado

Nadie sabe ni es responsable

A mi me incluyen como de alto riesgo

Es peligroso entrar al hospital.

Él no sabe quien soy ni me añora

Dos meses son una eternidad

El alzhéimer me habrá aniquilado

Lleva aislado ya mucho tiempo

Puede estar sin mí hasta el final.

Una angustia presiona en el pecho

En el corazón una necesidad

Un irrefrenable deseo

Un impulso vital e imparable

Volver a mirarle a los ojos

Que sus ojos me vuelvan a mirar

Acariciarle el alma con mi voz

Que mis recuerdos sean su memoria

Que en mi tacto sepa despertar

Y tocarle hasta reconocerle.

El miedo pretende atenazarme

Mi resolución siempre pudo más

Y allí me le encontré despierto

Consciente, sin dolor y en calma

Le cogí la mano y la apretaba

Y no la quería soltar por nada

Canté y bailamos con los brazos

Igual que lo hacíamos en casa

Le besé sin aliento con mis dedos

Él intentó acariciar mi cara.

No paré de hablar y de contarle

Me habló sin articular palabras

Masajeé su cuerpo y su cabeza

Le hice sonreír con mis bobadas

No sé bien como está por dentro

Ni hasta donde alcanza su mente turbada

Sé que se puede marchar cualquier mañana

Que su inmovilidad es un presagio

Y su olvido el recuerdo en espera

Pero sé que en algún lugar de su ser

Anoche pudo reconocerme

Sintió y agradeció mi cariño

E intentó que yo lo percibiera

Nunca antes tuve mayor certeza.

Aún mantengo viva la esperanza

Volveré a verle sin pantallas

Volveré a besarle y abrazarle

Sin protecciones y sin máscaras.