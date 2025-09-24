Con paciencia infinita, responde una y otra vez a nuestras repetidas preguntas. También nos asesora sobre la actualidad (tomemos la licencia de llamar actualidad desde la entrega de Puerto Rico en 1898 hasta el momento que escribimos este artículo, 21 de septiembre del 2025).

Ante la petición del director de nuestro blog, OTRO MUNDO ES POSIBLE, le hemos pasado un cuestionario para que aquellos que desconozcan el reunificacionismo, descubran a un pensador puertorriqueño, qué ve cómo la vuelta de Puerto Rico con la madre patria, llevará progreso y beneficios a la isla y al resto de España.

No me gusta dar muchos detalles personales para respetar la tranquilidad de las personas, pero sí podemos decir que es cabeza de familia, también que es un hombre viajado y leído, tiene un grado de tecnología en ingeniería civil y electrónica, es una persona integra y apasionado de la historia. Se encuentra en ese momento de la vida en que va dejando espacio a las generaciones que vienen detrás pero no abandona sus responsabilidades. Como reunificacionista, es el primer soldado siempre, presto a dar cobertura cuando se le pide ayuda.

Hoy en día, José es el reunificacionista más valorado por la mayoría de los reunificacionistas de ambas orillas, pero nadie le oirá echarse flores. Por comentar uno de sus últimos trabajos, fue quien coordinó la logística para la delegación reunificacionista del 2025 con cuatro miembros en la ONU.

Dentro de Adelante Reunificacionistas (AR) es una de las voces críticas y con mayor valor intelectual, quiere que AR tenga más peso político en la vida puertorriqueña.

Tuvimos un par de conversaciones para preparar este artículo, así que fue bastante fácil entresacar una serie de preguntas que luego le pedí que respondiera por escrito. El artículo dado las dimensiones, lo exponemos en dos partes y queda un verdadero documento histórico para los reunificacionistas del futuro.

¿José, qué pasa por la cabeza de un señor maduro, que puede estar tranquilamente en su casa y que no tiene porqué marearse con política para que se haga reunificacionista?

Uno piensa en las siguientes cosas:

La situación de la isla que nunca cambia

El futuro de nuestros hijos y nietos

Los políticos corruptos

Los engaños de la diferentes ideologías de estatus

Descubrir la verdadera historia de la isla, su invasión, su cautiverio y, compararla con los derechos políticos que teníamos antes de la invasión y que fuimos engañados en las escuelas publicas durante todo este tiempo.

Finalmente llegas a la conclusión que eramos españoles en pleno derecho y ahora somos una especie de esclavos modernos, engañados y manipulados durante años, para beneficio de los colonizadores.

¿Es Puerto Rico una colonia norteamericana?

Sí, es totalmente una colonia de explotación. El título de Estado Libre Asociado, es solamente un nombre bonito para nuestra condición de territorio no incorporado.

¿Fue traumática la entrada de los yanquis en Puerto Rico?

¡Sí!, esa generación es conocida como “La generación del trauma”. Quebraron la economía de la isla en pocos meses. Tomaron medidas draconianas para enterrar nuestra industria agrícola. Familias enteras morían de inanición en las orillas de los caminos, mientras se mudaban a otros pueblos en busca de trabajo.

Aunque la gente miraba los yanquis con indiferencia, luego, cuando empezaron a recoger la plata que había en las casas por ordenes de los militares, sembraron terror.

En las escuelas despidieron los maestros y trajeron maestros de Estados Unidos para enseñar en Inglés y dar comienzo al adoctrinamiento de los niños. Esa fue la generación del trauma.

Los niños por el día iban a una escuela dónde les decían que los estadounidenses los rescataron de los malvados españoles y, por la tarde regresaban a la casa a trabajar, pasarla bien y a jugar briscas con esos mismos españoles, quienes eran sus padres y abuelos. Esos pues, fueron los afortunados que vivían cerca de las escuelas y tenían donde vivir y comer.

¿Puedes explicarnos las opciones políticas que existen en Puerto Rico?

Claro que sí, en Puerto Rico existen tres corrientes políticas y la nuestra que queremos meterla en las votaciones también:

Es la anexión de la Isla a Estados Unidos como un estado más de la nación.

Estado Libre Asociado. La modalidad de gobierno que tenemos ahora mismo. Modalidad 100% colonial.

Los independentistas

Y nosotros somos la cuarta.

¿Por qué crees que la independencia o la estadidad no son opciones para Puerto Rico?

Esto viene de viejo, observemos lo que pasó en Hawaii. La estadidad, sería la completa absorción de lo puertorriqueño y su cultura.

Nuestra cultura se convertiría en un movimiento folclórico o un show para los turistas.

El español, nuestra lengua materna, dejaría de ser nuestra lengua oficial. Se hablaría solo en las casas y familias que quieran conservarlo. Y pasará a ser el Inglés el idioma oficial del gobierno y de las escuelas.

Cualquier modalidad de Independencia, ya sea Libre Asociación o Independencia completa, nos convertiría en una neo-colonia de los Estados Unidos.

Seriamos como una “República Bananera” de principios del Siglo XX.

Nos podría pasar lo que le ocurrió a Cuba en la primera mitad del siglo XX.

¿Qué le pasó a Cuba durante la primera mitad del siglo XX?

Se convirtió en el prostíbulo de los Estados Unidos.

Bajo la condición de República Bananera, correríamos el peligro de que por los abusos que cometieran las empresas extranjeras, el pueblo pida una revolución socialista. Entonces, en ese marco de inestabilidad, los sospechosos de siempre, terminarían imponiéndose en una dictadura del proletariado, como en Cuba. Yo no quiero eso para mi país.

¿Que es el estado libre asociado y por qué no funciona?

El Estado Libre Asociado es un producto derivado de la Ley 600 del Congreso de los Estados Unidos. La ley 600 fue producto del informe 2.275 del año 1950 en la cámara de representantes. Este informe se pidió para ver de que manera se le podía conceder a Puerto Rico una forma de autogobierno y de esa forma, sacarnos de la lista de territorios colonizados de la ONU (viste muy mal que la que se dice la democracia más importante del mundo tenga colonias).

El informe concluyó entre otras cosas, que Puerto Rico nunca fue incluido entre los países de la “Ordenanza del Noroeste”. Los últimos territorios incorporados fueron Alaska y Hawaii que una vez incorporados, estaban destinados a ser estados. Puerto Rico nunca fue incluido, ni incorporado.

Por lo tanto, no tenía, ni tiene reclamo,, ni promesa de convertirse en estado de la Unión, ya que la constitución de los EEUU nunca se le había extendido a Puerto Rico. Una vez seguros de la condición de “no incorporado” de la Isla, crearon la Ley 600. Con esta ley le pidieron al gobierno de Puerto Rico hacer una constitución. El gobierno creo una constitución a través de una asamblea constituyente.

Esa constitución fue aprobada en un referéndum y enviada al congreso de los Estados Unidos. El congreso de Estados unidos la enmendó y aprobó sólo las partes que ellos estaban de acuerdo y la regresaron a Puerto Rico. Esa constitución truncada por el congreso de Estados Unidos, fue la constitución que se estableció el 25 de julio de 1952.

¡Ha visto el tamaño de la barbaridad con la que convivimos en Puerto Rico! Tenemos una constitución impuesta por una potencia extranjera.

En Puerto Rico se comenzó a celebrar como fórmula de autonomía. La verdad es que todo lo que estaba en esa constitución, no cambiaba ninguno de los estatutos de la Ley Foraker de 1900, que se regía por el Articulo IX del Tratado de París. (la Ley Foraker era una ley de ocupación y que derogaba la autonomía de Puerto Rico).

En 1950, Puerto Rico siguió siendo una colonia de los Estados Unidos, pero hicieron creer a la Organización de las Naciones Unidas que teníamos gobierno propio. El nombre de Estado Libre Asociado se lo dio Luis Muñoz Marín, para que el pueblo creyera que habíamos entrado en un pacto bilateral de unión permanente con los Estados Unidos. ¡La realidad es que seguimos siendo una colonia!

En Estados Unidos para tapar tal aberración se llamó “Commonwealth of Puerto Rico”, implicando al mundo que éramos una mancomunidad, no una colonia. Le mintieron a todo el mundo y tanto la ONU como los puertorriqueños, se creyeron el cuento. El único que no se lo creyó fue Pedro Albizu Campos y por eso, dirigió la revuelta nacionalista de octubre de 1950.

En resumen: el Estado Libre Asociado es un engaño y como engaño no puede funcionar, ni tiene la capacidad de desarrollar la economía de la Isla, ya que no permite que la isla tome sus propias decisiones y políticas económicas. Todo está subordinado al congreso de Estados Unidos.