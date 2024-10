Andrea es una niña de 10 años que va al colegio, es hija de dos agricultores Julio y Marta.

Hace un año tres chicas de su aula, Paula, Jimena y Antonella la molestaban por su color de piel lo que hacia que Andrea se sentiera excluida del grupo.

Andrea es una niña que le encantan los deportes. Un dia ella estaba jugando con una pelota de basquetball de color naranja en la cancha del colegio cuando las niñas llegaron y se la quitaron a la vez le dijieron que no la agarrara porque la iba a manchar con esas manos tostadas, las niñas se fueron y se quedo solo Andrea quien quedò muy triste.

A la hora del recreo Andrea llevababa una blusa amarilla con rosada que era su favorita, ella estaba sentada en una banca comiendo y llegaron Paula, Jimena y Antonella a derramarle un vaso con pintura a proposito y se empezaron a reir, luego dijo Paula ups! se me cayó. Andrea se fue llorando al baño, al salir la estaban esperando y comenzaron a decirle: a ti tus papàs te dejaron demasiado tiempo en el horno y te tostaste ja, ja se empezaron de nuevo a reír las tres. Ese día Andrea se fue muy triste a su casa tanto así que no quería volver a estudiar, pero no tenia el valor de contarles a sus padres lo que sucedía en el colegio con las compañeras de aula.

Al otro día Jimena, Paula y Antonella la volvieron a molestar riéndose de ella y diciéndole choco krispis que era una niña muy fea y le empezaron a gritar fea, fea, fea Andrea salio corriendo al baño de nuevo cómo lo hacia cuando se sentía agredida pero está vez Jimena, Paula y Antonella la siguieron hasta el baño gritándole cosas muy feas por ejemplo: fea, carbon, frijol… ella solo podía taparse los oídos, luego se fueron las niñas y Andrea se quedo llorando. A la par del baño en donde estaba Andrea una niña llamada Sofia que es dos años mayor que ella se acercò y le dijo: te sientes bien? Por qué lloras? Es por esas niñas que te estaban gritando cosas feas? Andrea respondio: sí son niñas de mi aula pero siempre que me ven me gritan cosas feas por eso vengo siempre al baño a llorar, pero ahora hasta aquí me siguen para gritarme más y más cosas.

Sofía la miro a los ojos y le dijo: Acaso no sabes que eso que hacen esas niñas es acoso escolar o más conocido cómo bullying? No debes dejar que eso te pase y debes contarle a tu maestra o directora para que les llamen la atencion y deje de pasar eso. Ya le has contado a tus padres de lo que sucede? Andrea dijo: no, es que me da vergüenza contarles. Pues no debes tenerla, cuéntales lo que está pasándote para que te puedan ayudar dijo Sofía. Gracias lo haré dijo Andrea.

Al día siguiente después de que Andrea le contó a sus padres lo que sucedía, sus padres se reunieron con la directora del colegio quien mandó llamar a las niñas para hacerles saber que lo que hacían no era correcto y lo que podía afectar a su compañera, que tendrìan un castigo por ese comportamiento.

Paula, Jimena y Antonella se sientieron mal de lo que habian hecho y se discuparon con Andrea y con la directora. Prometieron nunca más volver a molestar a ningun compañero. A partir de ese dia Andrea volviò a ser una niña feliz!!

NO AL ACOSO ESCOLAR!!!

Categoría: No al Acoso Escolar

Nombre de la alumna: Daniela Juarez

Edad: 10 años

Colegio: Liceo Chapero

País: Guatemala