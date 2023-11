Fue en el año 1609 cuando el oficial del Ejército español Don Pedro de Peralta, recién nombrado segundo gobernador de Nuevo México y tras llegar a su capital, la Villa de San Gabriel, decide trasladarla a una nueva ciudad: la Villa Real de la Santa Fe de San Francisco de Asís.Peralta llegó conn sólo 12 soldados y ocho sacerdotes franciscanos, que están decididos a convertir a los nativos al catolicismo y logró convencer a unos 200 colonos de San Gabriel de que la capital estaba ubicada erróneamente en un área que sufría sequía, carecía de tierras fértiles y también está demasiado lejos de los centros de población de indios Pueblo.

Hoy, Peralta monta a caballo, con su topógrafo de pie junto a él, en una estatua de bronce llamada “La Fundación de Santa Fe”, en el Parque Peralta de la ciudad. La Plaza de Santa Fe es ahora el corazón del centro de la ciudad. El Palacio de los Gobernadores ahora alberga el Museo de Nuevo México y se considera el edificio público continuamente ocupado más antiguo de los Estados Unidos. Tanto el Palacio como la Plaza han sido designados Monumentos Históricos Nacionales.

Santa Fe fue una ciudad de frontera alejada de los tradicionales centros de poder de España en América y su fundación se debió al interés por consolidar los territorios inexplorados en una de las zonas fronterizas más conflictivas, pobladas por indios muy beligerantes que requirieron de estrategias de pacificación desarrolladas durante décadas desde los presidios y complementadas con la labor de las misiones.

Ciudades como San Francisco, Los Ángeles, San Diego, San José, Santa Bárbara, El Paso o Santa Fé no sólo llevan nombres españoles, sino que tienen su origen en los núcleos de población que surgieron al calor de las misiones y de la ocupación civil española e indígena, si bien en esta última su subsistencia fue especialmente penosa al tratarse de una zona árida, mal comunicada y escasa en recursos minerales. Será precisamente el problema de la comunicación el que trate de resolver el español Antonio de Armijo y le lleve a abrir nuevas rutas con otros territorios.

Los Caminos Reales en Estados Unidos

Así fue, los españoles no se limitaron a quedarse en las franjas costeras. Desde sus asentamientos trazaron caminos en todas las direcciones hacía el interior continental. Estas rutas recibían el nombre de Caminos Reales y son actualmente “National Historic Trails” de Estados Unidos que ya se recogieron en el mapa que dibujó Alexander Von Humboldt en 1827 en su Atlas Geográfico y Físico de la Nueva España y son los siguientes:

Camino Real de Tierra Adentro: se traza gracias a la expedición de Juan de Oñate en 1598. Unía la ciudad de México (capital del Virreinato de Nueva España) con Santa Fe (capital de la provincia de Nuevo México). Uno de los más largos de Norteamérica, tiene más de 2.000 km en México y 650 km en EE.UU.

Camino Real de los Tejas: establecido en 1680 sirve para marcar la presencia española frente a las pretensiones de la Luisiana francesa.

Desde la actual ciudad de México hasta Natchitoches en la moderna Luisiana. Serpenteando a través de Saltillo, Monterrey, Laredo (en la moderna frontera de Texas), San Antonio y Nacogdoches, antes de llegar a la frontera de la Luisiana en el río Sabine. Se bifurcaba para cruzar el rio Grande para alcanzar en el interior San Antonio, tenía una longitud de 4.150 km y las 5 grandes misiones de San Antonio están en el ramal interior de este camino.

Camino de Juan Bautista de Anza: abierto por el capitán Juan Bautista de Anza en 1774-76 para llevar colonos y suministros a los establecimientos de Alta California, tiene una longitud de 1.900 km contado desde Nogales (Arizona) hasta San Francisco.

Camino Real de las Misiones de Alta California: “El Camino Real” (actual carretera 101, norte – sur) une las 21 misiones y los cuatro presidios o fuertes de San Diego, Santa Bárbara, Monterrey y San Francisco. La campana simboliza la distancia que antes se recorría en una jornada a caballo.

El “Viejo Camino Español” de Santa Fe (Nuevo México) a Los Ángeles (Old Spanish Trail). Tiene 4.300 km. El primero que lo recorrió completo fue Antonio Armijo en 1829, cuando el Oeste norteamericano no era ya español. Este Camino favoreció el tráfico incesante de comerciantes y colonos entre las poblaciones de la Alta California y las del valle del Rio Grande en Nuevo México, con continuación hacía el Este, y será este camino y su primer explorador a los que me referiré en el presente artículo.

El Camino de Santa Fe: permite abrir una comunicación entre San Luis (en Misuri) y Santa Fe (en Nuevo México) y se extiende 1.936 km. Tuvo utilidad para EE.UU. cuando entraron en Nuevo México en la guerra de 1846-1848 y continúa hacia el Oeste, a California, enlazando con el Old Spanish Trail.

Antonio Armijo y el Old Spanish Trail

Nacido en Abiquiú, Nuevo México en 1804 y descendiente de una familia de Laredo (Cantabria), apenas se tienen datos de su biografía a excepción de que era un comerciante de Santa Fe y que su padre ya había desempeñado anteriormente la doble actividad de comerciante y explorador.

Tampoco constan las motivaciones que le llevaron a explorar la posibilidad de abrir una ruta hacia el noroeste pero en cualquier caso lo cierto es que Armijo organizó la que sería la primera caravana comercial partiendo desde Abiquiú, en Nuevo México, el 7 de noviembre de 1829, para llegar a Los Ángeles con apenas veinticinco años de edad; el grupo estaba compuesto por el explorador Rafael Rivera, un mexicano indígena que también había acompañado a su padre, sesenta hombres y cien mulas y la ruta comercial atravesó los actuales estados de Colorado, Utah y Nevada para terminar en California.

La expedición de Armijo tardó 86 días en realizar el recorrido, un trayecto de algo más de mil doscientas millas en el que Armijo pudo tomar un atajo que había sido descubierto el año anterior por su explorador Rafael Rivera. Su padre, José Francisco Armijo que ya había ido, y regresado, de Santa Fe a Misuri en 1821.

Rafel Rivera y Las Vegas

Cuando el grupo de Armijo estaba acampado el día de Navidad, a unas 100 millas al noreste de la actual Las Vegas, un grupo de exploradores se dirigió hacia el oeste en busca de agua. Rafael Rivera, el joven explorador indígena, se alejó del resto del grupo hacia el desierto inexplorado en busca de un atajo. Se dirigió al oeste del río Colorado y se topó con lo que ahora se conoce como el valle de Las Vegas. Al acampar en la cima de una mesa que dominaba el valle, pudo ver manantiales y prados prosperando en medio del desierto. Después de dos semanas, Rivera se reincorporó al grupo y los condujo al valle.

Armijo se percató la inusual fertilidad de las llanuras que rodean los manantiales, por lo que la llamaron “Las Vegas”, que en español significa “llanuras fértiles”. La fertilidad se debió a la presencia de manantiales artesianos en lo que de otra manera habría sido un paisaje desértico. Más de 180 años después, debido al bombeo excesivo de agua subterránea, los manantiales artesianos originales de Las Vegas prácticamente han desaparecido.

La ruta de Armijo o The Old Spanish Trail no sólo fue utilizada por Armijo sino que abrió la posibilidad de que comerciantes mexicanos y estadounidenses llevasen reatas de mulas que transportaban lana hacia California y regresaban en dirección a Missouril con caballos californianos

Datos sobre Antonio Armijo

Armijo se casó el 30 de abril de 1830, tras su viaje a California, con Dolores Engracia Duarte, hija de uno de los mayores rancheros de California; el matrimonio tuvo siete hijos entre 1832 y 1844.

En 1840 Antonio Armijo se compró un rancho de trece mil acres de tierra en la zona de la bahía de San Francisco, en el condado de Napa, en el que también poseía grandes extensiones la familia Vallejo. Murió muy joven, en 1850, con cuarenta y seis años de edad.

Autor Ignacio del Pozo