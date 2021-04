Yeats sueña con Bizancio

y sabe que este no es país para viejos,

el mar es el exilio

cuando nuestra humanidad

no sabe ya reconocernos

y aguardan los rostros vacíos desde dentro del agua

los muertos que nos miran

bajo sus bocas hundidas

aquellos que no pisarán

los umbrales de Hagia Sophia.

¿Quién podría navegar

desde la orilla rota de la vida?

Sueño con Bizancio

en Bangui

en Bamako

en Bujumbura,

sueño que cada ser está escrito

en la misma mirada

y que cada mirada sueña

el mismo sueño

en que un día podremos

caminar sobre las aguas

y volver a levantar Bizancio en cada alma.

Yo te miraré entonces,

tú me leerás las palabras

que Yeats nunca escribió.

Yeats sogna Bisanzio

e sa che questo non è un paese per vecchi,

il mare è esilio

quando la nostra umanità

non sa più riconoscerci

e le facce vuote aspettano dall’interno dell’acqua

i morti che ci guardano

sotto le loro bocche infossate

quelli che non calpesteranno

le soglie di Hagia Sophia.

Chi potrebbe navigare

dalla spiaggia spezzata della vita?

Sogno Bisanzio

a Bangui

a Bamako

a Bujumbura,

sogno che ogni essere sia scritto

nello stesso sguardo

e che ogni sguardo sogna

lo stesso sogno

nel quale un giorno possiamo

camminare sulle acque

e tornare a rialzare Bisanzio in ogni anima.

Allora ti guarderò,

mi leggerai le parole

che Yeats non ha mai scritto.

Autora: Brunhilde Román Ibáñez

Puedes adquirir esta obra y ayudar a la investigación de enfermedades graves infantiles aquí