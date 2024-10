Ya no es hora de hablar de fuego legal o ilegal, lo primero que se ha quemado es la capacidad de razonar sobre el desastre ocasionado y hoy tenemos grupos provocando fuego en los lugares que bomberos voluntarios apaga.

Qué lejos ha quedado ese informe científico que ponía la señal de culpable del calentamiento global sobre los grandes países industrializados de primer mundo y se tenía un discurso ambiental donde las supuestas víctimas estaban en el sur del planeta.

Si tenemos a la lluvia como única solución, entonces no alcanzamos a diseñar otro sistema de gobierno, porque la lluvia solo dura unos meses y recordemos que sin bosque no hay lluvias normales, solo diluvios e inundación y luego sequía, porque no le estamos dejando a la naturaleza tiempo suficiente para regenerarse, así que: ¿lo mismo pasará con este sistema de gobierno, que tampoco le queda tiempo para regenerarse?