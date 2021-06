PROPUESTA PARA SOLUCIONAR EL DÉFICIT FINANCIERO DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL CSS DE PANAMÁ

La Economía de Panamá se basa en la Prestación de Servicios. Porque somos un país prestador de servicios a partir de nuestra posición geográfica, la estratégica posición central equidistante entre Norte y Sur América “puente de vida” la eficiencia del Canal “puente naviero” y la ampliación que permite el paso de barcos con 14,000 toneladas, que une y permite la navegación marítima entre los Océanos Atlánticos y Pacífico en menos de 8 horas.

Eficientes muelles con servicios de carga y a barcos, los servicios de la Zona Libre de Colon. Panamá brinda excelentes servicios de transportación de carga marítima a todo el planeta. Panamá Hub de las Américas ofrece la comunicación e Interconexión aérea directa entre las principales ciudades del continente en el menor tiempo varias veces al día logradas con el eficiente aeropuerto Internacional Tocumen con puntuales líneas aéreas para carga y personas.

Todo lo anterior con las fortalezas de diverso y eficiente Centro bancario Internacional y financieros con transacciones en dólares, nos dan la oportunidad de brindar servicios mercantiles y de negocios de clases mundial acompañados de amplios servicios turísticos en el paraíso que tenemos en lo florido y exuberante de nuestros ecosistemas paradisiaca nos permite ofrecer crecer en el turismos ecológico.

Panameños en contra de la megaminería. Tomada de Voces Ecológicas de Panamá. No a la Mina.

En Panamá somos un País de servicios, que ofrece y permite una amplia gama de empleos y la oportunidad de especialización por lo que ofrece servicios de clase mundial. Nuestra Economía es y será una Economía basada en servicios. EN PANAMÁ NO SOMOS UN PAÍS MINERO. Nuestra economía no ha dependido de la explotación minera “es evidencia del neocolonialismo” porque no somos un ´país minero.

La Constitución Política de la República de Panamá en su Régimen Ecológico artículos 118 al 121 nos obliga a todos Ciudadanos y Gobernantes realizar acciones para conservar, proteger preservar para actuales y futuras generaciones nuestra ecología y biodiversidad (incluidos fauna terrestre marítima, bosques, ríos y mares et.) Cuidar nuestra biodiversidad es primordial para vivir en un ambiente sano donde las personas puedan desarrollar todas las actividades para una vida decorosa digna en un ambiente sana y con seguridad alimentaria como lo establecen: Nuestra Carta Magna , Los Derechos Humanos Universales. Los Objetivos del Milenio de la ONU, del 2010, 2,020 y del 2,030 pendientes de cumplir.

CONSTITUCIÓN ARTICULO 120. “El Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los bosques, tierras y aguas, se lleven a cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia”

Todos sabemos que la megaminería o minería metálica a cielo abierto es una actividad destructora de la ecología y biodiversidad y de los ecosistemas por lo que produce ecocidio y amputación ecológica, los que son totalmente incompatible con la Vida por ello nunca será una Empresa Socialmente Responsable ni con el medio ambiente ni con las personas.

La minería metálica a cielo abierto es de las empresas que más contamina el Medio Ambiente. Los Estudios internacionales muestran que las comunidades cerca de las instalaciones mineras, cuando la empresa cierra las comunidades quedan en peores condiciones que las que tenían previo al inicio de la minería. Ya que La minería metálica extrae los minerales de las rocas las que fragmenta mediante explosiones y profundiza en las rocas de 500, 700 1,000 metros debajo de la superficie produciendo grandes oquedades, y por necesidad destruye toda por encima de las rocas.

Los Panameños todos Ciudadanos y Gobernantes tenemos la obligación Constitucional, Biológica, Existencial de cuidar el paraíso tropical que es todo Panamá. Y para Proteger toda nuestra biodiversidad que tenemos en apenas 75,517 kilómetros cuadrados.

Tenemos que declarar a todo Panamá Territorio Protegido. Tenemos que ser congruentes Si la Constitución nos obliga proteger nuestros ecosistemas así tenemos que hacerlo y declarar a Todo Panamá territorio Protegido.

De seguir sin proteger de la destrucción y contaminación química nuestro territorio: bosques, ríos flora fauna arrecifes costas y mares que nos impone la megaminería, de continuar con la entrega de tierras protegidas para que avance la megaminería” quien lo permite está violando la Constitución Política de la República y esto es Delito.

Desde el inicio y avance de la megaminería se han destruido miles de hectáreas con sus árboles bosque primario de altura en la Cordillera Central que también pertenecen al Corredor Biológico Mesoamericano y del Atlántico Panameño que deben estar protegidos de toda destrucción y degradación. La Carta Magna es Clara nos indica la Protección de los bosques.

Es imposible garantizar la utilización y el aprovechamiento de fauna, bosques tierras y aguas…asegurar su preservación renovación, permanencia sin la protección de los mismos.

Y cuando entregaron las miles de hectáreas de tierra para la megaminería en Donoso (Provincia de Colon) y La Pintada (Coclé) no evitaron la depredación de esas tierras bosques nunca debieron permitir que se instalara la megaminería al contrario debieron proteger todos esas tierras para evitar la destrucción contaminación y erosión.

Insistimos lucharemos hasta que logremos que Todo Panamá se declare Territorio Protegido.

No permitiremos que sigan con la mentira que invirtieron en Panamá 6,000 millones de dólares cuando en verdad esto lo invirtieron en el País “Alemania China, E.U. donde compraron todos los equipos la planta que los fabricantes instalaron y le siguen dando mantenimiento en Panamá para la extracción de minerales: oro, plata, cobre, etc.

Es necesario que Ciudadanos y gobernantes nos pongamos de acuerdo y a la brevedad para declarar la moratoria y cierre de la megaminería en Panamá “Tal como lo lograron en Europa, El Salvador y Costa Rica”. Ya que La minería metálica a cielo abierto también llamada megaminería al destruir los ecosistemas y producir grandes huecos es incompatible con la vida.

Los Panameños Ciudadanos y gobernantes tenemos la obligación Constitucional, Biológica, Existencial de cuidar el paraíso tropical que es todo Panamá. Tenemos que declarar a todo Panamá Territorio Protegido.

Dejamos muy claro que Ni los Trabajadores, Ni la CSS ni el gobierno de Panamá por ningún motivo “ni para subsanar el déficit financiero de la CSS” deben permitir ningún tipo de arreglo obsequios dádivas acuerdos con los empresarios de la megaminería porque ellos de manera leonina desean perpetuarse en esta actividad a cambio de que se les prolongue las concesiones actuales y desearían negociar nuevas tierras para explotación minera.

Lo que si tenemos que lograr con los empresarios de la megaminería es la siguiente:

Propuesta 1.

El actual impuesto del 2 % que pagan los empresarios de la megaminería

De manera equitativa y recaudatoria se ajuste al 30 % impuestos que pagan todos los empresarios en Panamá “Si estoy bien informado” .

El 2 % no es un impuesto Justo, ni recaudatorio y crea desigualdades empresarial.

Levanta grandes sospechas de corrupción, y nos sitúa en la lista de paraíso fiscal.

El 2% es un impuesto privilegiado para los empresaurios de la megaminería y ubica a estas empresas y al estado Panameño en un desafortunado Paraíso fiscal y esta imagen tenemos que borrarla porque el 2% no es justo y lo de paraíso fiscal nos hace daño a nivel Internacional y puede afectar y un mucho nuestra futura economía. Y no es justo que la megaminería “casi no paga impuesto” nos ocasione daños ecológicos, económicos, a la salud de los panameños, y daña a la imagen país.

Para este propósito y que en la megaminería pague el 30% de impuestos hay que recalcular la cifra para que pague desde el primer día de producción ya que solo pagaron el 2 % deben 28% de impuesto desde el primer día de producción hasta la actualidad.

Propuesta 2.

Por su actividad destructora de toda vida y porque la megaminería produce ecocidio y amputación ecológica con grandes huecos hasta mil metros de profundidad, con sus daños ecológicos irreparables. A esta actividad debe grabarse la sobre tasa del 20 %. Para que a partir del 1 de Junio del 2021 la megaminería pague impuestos del 50%.

ATENTAMENTE. Dr. Jorge E. Macías Jaramillo. Ecologista. Ciudadano Panameño cédula 2-75-23

Profesión. Médico Cirujano con Post Grado en Pediatría Especialidad Medicina de adolescentes.