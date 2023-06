Entreculturas, junto a la Plataforma de Empresas Responsables (PER) de la que forma parte, lleva trabajando dos años en este proceso político a través de actividades de incidencia política, difusión y sensibilización, cuyo primer hito significativo del que estamos muy satisfechos, es la aprobación de este texto base, sobre el que tendrán que negociar ahora los países de la Unión Europea, sus matices finales.

El texto aprobado incluye obligaciones de debida diligencia en materias de derechos humanos y de medio ambiente, que obliga a las grandes empresas europeas (más de 250 empleados, y volumen de negocio superior a 40 millones de euros. Se excluye a las pymes) a identificar los riesgos vinculados a sus actividades de negocio en su cadena de valor, a poner en marcha planes de prevención para que estos riesgos no deriven en daños, y a responder ante la justicia en caso de que se produzcan.

Sin embargo, y a pesar de este avance significativo, el texto base aprobado no ha sido lo suficientemente ambicioso en tres temas importantes: 1) la protección del medio ambiente, al ignorar el Parlamento Europeo la medidas de protección ambiental propuestas por su propia Comisión de Medio Ambiente (y reforzar el Pacto Verde Europeo); 2) al trato preferente que recibe el sector financiero en el texto base; y, 3) al no aprobar la inversión de la carga de la prueba en el marco de acceso a la justicia, lo que sigue obligando a las víctimas a demostrar a través de un proceso largo, complejo y costoso, los daños producidos (en lugar de que sea la empresa la que demuestre que llevó a cabo todas las medidas de precaución exigibles para la no producción de daños).

La negociación final del texto definitivo de la directiva, se llevará a cabo durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que ocupará desde el próximo 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2023, por lo que desde Entreculturas y la PER seguiremos trabajando e incidiendo para la aprobación de una directiva de debida diligencia empresarial ambiciosa y eficaz.