En otra cápsula que se me hace que fue el mes pasado, dice que no tiene nada de malo cuando uno habla solo(a). El mismo se contradice.

Luego da el mensaje que cuando alguien te critica, que uno no tiene que decir nada. Pues, eso no es correcto porque cuando lo critican a uno, sobre todo públicamente, y uno no pone el alto las otras personas se aprovechan y luego no hay quien los pare.

Créanme, se lo digo por experiencia. Si uno nos los para a tiempo luego uno ya no puede con ellos.

Todos tenemos derecho a un buen nombre.

Por favor no vuelvan a repetir la cápsula de hoy.

Ahh!, y luego también Lozano da el mensaje que cuando uno hace algo al respecto, cuando a uno le hacen algo, cuando uno recibe un agravio como que no esta bien y dice que es venganza. No es venganza; uno le tiene que poner el alto a sea gente.

Muchas veces es mejor ir con sus superiores y decir algo. Muchas veces es para que esa gente aprenda a respetar a los demás, porque hay gente que cree que tiene derecho de humillar, criticar y que la gente se tiene que aguantar.

Eso le paso a una amiga, un grupo de la iglesia la mando criticar por el radio desde antes de la pandemia y hasta hace poco la dejaron de molestar. Por favor no vuelvan a repetir esa cápsula mi amiga esta tan traumada de lo que le hizo esa gente, que cree que fueron ellas las que le mandaron un mensaje al doctor para mandarle un mensaje de Tu eres y esa capsula le molesta mucho.

Claro, esa gente tiene siempre gente que les ayuda a hacer sus maldades. Por favor díganle a Lozano que ya cambie de tema. Que de consejos productivos.

Últimamente se nos hace que Lozano en ciertas cápsulas se oye como enojado. Que cuando se sienta así que no haga cápsulas, que se espere hasta que se le pase. A la cápusla que me refiero es la que dice que trata a otros como quieres que te traten a ti. Pues, que siga su propio consejo. Una cosa es decirlo firme y otra cosa es decirlo como si estuviera enojado.

¿No podrían mejor poner otra cosa en lugar de Lozano? La tele es algo publico y esos mensajes de “tú eres…” no deben de ser.

Todo el mundo tenemos derecho a un buen nombre. Mi amiga que es como si fuera mi hermana ya que nos conocemos desde hace mucho, esta muy sensible y esas cápsulitas no le ayudan en nada.

Autora Chiara Badano. México