¿Cuál es el fin que le gustaría lograr con su novela?

Araceli Luque Pineda- Yo escribo para mí. Escribo lo que me gusta sin tener en cuenta que sea más o menos comercial. Quizás no es mi prioridad la venta, pero no puedo evitar sobre temas que me atraen. La novela me tiene que gustar a mí, primero a mí.

P- ¿Qué lugar ocupa, para un escritor como usted, las lecturas en vivo?

R- Pues teniendo en cuenta que dispongo de poco tiempo para escribir después de mi jornada laboral, no tengo la suerte de poder asistir a clubes de lectura o lecturas en vivo, aunque sí que he donado libros para tal fin y he dejado abierta la posibilidad de que me contacten para hablar sobre ellos.

P- ¿Qué opina de las nuevas formas de difusión de la palabra, ya sea en páginas de Internet, foros literarios cibernéticos, revistas virtuales, blogs etc?

R- Opino que son de gran ayuda. Sí que es verdad que hay que seguir unos parámetros con los cuales no estoy tan familiarizada como la gente joven, que lo sabe todo sobre redes sociales, por ejemplo, las horas en las que hay más visibilidad, cómo publicar, el modo de hacer un vídeo, etc. Yo soy más primitiva y, aunque me manejo bastante bien no miro tanto estas cosas. Estoy en varios grupos de Instagram y puntualmente colaboro en alguno de ellos. Colaboro también en varias revistas literarias virtuales. Organizo actividades en dichas revistas, como concursos de poesía y relatos, etc.

R- ¿Podría recomendarnos una novela de otro autor que le haya gustado mucho?

R- Por supuesto. Si tengo que hablar de autores famosos, le diría Carlos Ruíz Zafón con la saga que comienza con La sombra del viento. También podría mencionar a Chufo Llorens y su obra Te daré la tierra o Mar de fuego. Los pilares de la tierra, también forma parte de mi lista de libros favoritos.

Pero desde que me he constituido como autora independiente suelo leer a muchos compañeros de letras que, como yo, autopublican y cuyas obras son excelentes. Destacaría a Rosa Boliart y La dama de los Naipes, o Carmen Hinojal con Pulsiones y sombras. Pero hay muchos más que merecen mucho la pena: Gonzalo Fernández, Carlos Naza, Alejandra San Cristóbal o Pilar González, ganadora del Premio Literario Amazon del pasado año.

P- ¿Qué libro está leyendo en la actualidad?

R- Libre es mi corazón, de Lara Beli.

P- ¿Qué consejos le daría a un joven escritor/escritora que se inicia en este camino de la literatura?

R- Pues, le diría que es una carrera de fondo con más sombras que luces, por la alta competitividad que hay. Le diría que escriba para él, por su satisfacción personal y una vocación que suele ser innata. Que no se marque metas inalcanzables, pero sí objetivos. Y que no tenga miedo. Que nada es fracaso, sino aprendizaje y tirar para adelante.

P- ¿Cómo ve usted actualmente la industria editorial?

R- ¿Sinceramente? Muy mal. Las grandes editoriales, inaccesibles. Las pequeñas te intentan engañar. Amazon cada vez más caro, aunque al final lo mejor es la auto publicación en esta plataforma, sin duda.

P- ¿Podría usted contarnos un poco de su vida y actividad literaria?

R- Sí, por supuesto. Desde hace unos años, pertenezco al Colectivo Malagueño de Escritores. Este colectivo organiza numerosas actividades, la mayoría sin ánimo de lucro, en las que he participado, sobre todo cuando me encontraba en desempleo, pues ahora, trabajando, no tengo la misma disponibilidad. En abril y mayo, empiezan las ferias del libro. Es una maravillosa locura que intento compaginar con el trabajo. De tanto en tanto, hago presentaciones de cuentos infantiles en centros educativos, de novelas o libros de relatos en bibliotecas o centros de adultos, etc.

Mi vida literaria se reduce a un par de horas al día, después de la jornada laboral, en las que me dedico a escribir, y los fines de semana, que suelo aprovechar y dedicar más tiempo.

P- ¿Cuáles fueron sus primeros autores que le influyeron?

R- La primera autora a la que me entregué por completo y ha sido un referente para mí fue V.C. Andrews y sus numerosas sagas, tengo toda la colección.

Después, vinieron los ya mencionados, Noah Gordon, Carlos Ruíz Zafón, Chufo Llorens, etc.

P- ¿Cómo definiría sus novelas?

R- Cercanas, emocionales, sensibles, trágicas en ciertas partes, realistas… Depende también de qué novela estemos hablando.

P- ¿Cree que el escritor “evoluciona” en su escritura?

R- Desde luego que sí. En mi caso, así ha sido. Hay una evolución notoria desde mi primera novela, Cuando las piedras caigan del cielo, a Amelia y después a Diecinueve domingos sin verte. De todos modos, no tienen nada que ver una con otra. Son completamente diferentes en género y estilo.

P- ¿Cómo ha cambiado su lenguaje a lo largo de los años?

R- Siempre, desde el colegio, he cuidado mucho la forma de expresarme en la escritura. He cuidado mucho el uso correcto del lenguaje y la forma, llegando incluso a la obsesión. Además, con los años creo que he ido ampliando mi vocabulario gracias a la lectura y, por supuesto, a la escritura. Suelo investigar palabras que desconozco, quedarme con frases hasta hacerlas mías… En definitiva, creo que mi lenguaje y la forma de escribir han evolucionado para mejor a lo largo de los años.

P- ¿Cómo siente que un escrito está terminado y cómo lo corrige?

R- Además de escritora soy correctora titulada por escritores.org. Cuando termina mi novela empieza un proceso largo y tedioso de varias lecturas minuciosas intentando ser lo más objetiva posible y analizar mis errores sin que pasen inadvertidos. No es nada fácil, soy consciente de ello, porque como escritora de tu propia novela llega un momento que sabes de memoria cada palabra y ello hace que pases por los errores sin reparar en ellos. Por tanto, normalmente, a no ser que se trate de cuentos infantiles o relatos, suelo contratar los servicios de un corrector/a para que le de una vuelta a mi obra. Y siempre hay errores, cuanto antes comprenda el escritor que no es perfecto en este sentido, antes podrá publicar una obra que de gusto leer solo por el hecho de esta bien escrita. Una historia maravillosa, pero con erratas, resulta chocante.

P- ¿Qué libros ha publicado?

R- A día de hoy, tengo diez libros publicados. Tres novelas, tres libros de relatos, tres libros infantiles y un libro de cocina con historia. Los títulos, en el mismo orden y también en orden cronológico, son los siguientes:

1. NOVELA

• Cuando las piedras caigan del cielo

• Amelia

• Diecinueve domingos sin verte

2. RELATOS

• Pócimas y antídotos para el desamor y otras cuestiones

• Confieso que…

• La dualidad del alma

3. CUENTOS INFANTILES

• ¿Qué ocurre cuando los cuentos se pasean por tus sueños?

• La barriga de mamá, un parque de atracciones muy divertido

• La verdadera historia de los Reyes Magos de Oriente

4. El libro de cocina de la Gran Familia

P- ¿Cuál es la pregunta que le gustaría que le hubiera hecho y no se la he hecho?

R- Pues, por ejemplo, ¿cuál es el proyecto en el que estoy trabajando en este momento? ¿Quiere que se lo explique?

Autor de la entrevista Miguel Esteban Torreblanca