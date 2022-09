La poesía has sido siempre una constante en su vida dando incluso un carácter filosófico mezclado con la realidad del momento. Comprometido socialmente a lo largo de los años, en la dictadura y la democracia.

Como técnico de sistemas de protección contra-incendios en aeropuertos, edificios e industria, creó su empresa, que ha mantenido hasta su jubilación, con sentido obrero, teniendo muy claro que las necesidades socio laboral y económico de los trabajadores eran al mismo tiempo, las necesidades de la empresa, como sustento de todos. En definitiva, socializando el trabajo.

Miguel Esteban Torreblanca- ¿Puede explicarnos el titulo de tu poemario y la esencia del libro?

Eufrasio Navarro- Mi ultimo libro es sobre el Alzheimer. Titulo “ Contra el Alzheimer, el amor y mis versos”. Recopilación de los poemas sobre la enfermedad y que cada año se publica y ya van, seis ediciones y se emite en Radio Andújar FM 92.9 en su programa quincenal llamado “ El café del Alzheimer” en el cual colaboro y dichas ediciones se las dono a la asociación de Andújar aportando así, mi granito de arena a su financiación.

P- ¿Qué te da la poesía frente a la narrativa?

R- Creo que la poesía es la inspiración del momento, actuando como la expresión fresca del pensamiento sin contaminar.

P- ¿La poesía es hoja de la inspiración o del trabajo?

R- La poesía, siempre es inspiración e intuitiva

P- ¿Qué concepción tiene de la poesía?

R- La concepción, que tengo de la poesía es simplemente “Verdad”. Cuando se elabora intencionadamente, se acaba la magia y se manipula intencionadamente.

P- ¿Qué consejo daría a los jóvenes poetas que están empezando?

R- Sobre todo, que lean mucho y que se fijen en lo que tengan mas cerca e intenten interpretarlo con pocas palabras. Pero sobre todo y antes de escribir, leer, leer mucho, sobre todo a los clásicos

P- Ha logrado numerosos premios literarios. ¿ Cree que esos poemas que le consagraron ganador fueron sus mejores poemas?

R- He tenido reconocimientos por parte de la Junta de Andalucia, primeros premios para mayores y mención de honor en dos ocasiones mas.

P- Pessoa decía que “La vida no basta, por eso existe la literatura”. Para usted ¿Escribir es una necesidad; y como justifica los largos periodos de silencio?

R- Creo que en la literatura, hay diversas corrientes y cada una de ellas tiene su idiosincrasia, según el estado de animo del autor.

Los largos periodos de silencios en mi caso son. La lectura

P- ¿Cómo es su propio proceso a la hora de escribir poesía?

R- Me gusta escribir fundamentalmente cuestiones sociales, reivindicativas en el marco de la normalidad del vivir como ser humano y para ello estudio minuciosamente los comportamientos de la sociedad.

P- ¿Qué poetas son sus referentes y autores de cabecera?

R- Los autores con los que mas me identifico son en gran medida todos los de la generación del 27.

Y debo decir, que me gustaría ser un eslabona mas en las distintas etapas de la literatura española, comenzando por los romanceros de la edad media, seguidas por el renacimiento, el barroco, la ilustración, el romanticismo y el realismo, donde encuadro mas con la generación del veintisiete y autores/as, hasta nuestros días.

P- ¿ Podría usted contarnos un poco del resto de su actividad literaria?

R- Escribo desde hace no mucho tiempo por mi actividad profesional, que ha sido intensa.

Fue cuando me jubile, cuando intensifique las ganas de escribir, fundamentalmente poesía y con el animo de poder llegar a la gente en general y poder transmitir, sentimientos con el animo de hacerles sentir un estado agradable en el sentimiento y reivindicativo en el plano de los social e intentar que la gente escriba, aunque se en la servilleta de un bar.

P- ¿Cuales fueron sus primeras lecturas poéticas y que autores le influyeron?

R- Recuerdo que de niño, siempre me intereso , la lectura de lo que estaba prohibido, sobre todo a Federico Gracia Lorca y Miguel Hernández, porque empezaba a entender el significado de muchas cosas. Como le he comentado. La generación del 27, que era lo que mas a mano lo tenía, y por la adoración de mi padre por hombres y mujeres de aquella generación, fue algo que lo vivió y lo que mas me transmitió.

P- ¿Cómo definiría a su poesía?

R- Profundamente reivindicativa en el aspecto social t tremendamente amorosa en el plano sentimental.

P- ¿Cree que el poeta “evoluciona” en su escritura? ¿Como ha cambiado su lenguaje poético a lo largo de los años?

R- Cuando el poeta escribe regularmente, su pensamiento se agudiza y depura su lenguaje e intentando dar lo mejor de si mismo con un estado positivo.

P- ¿ Cómo siente que un poema esta terminado y como lo corrige?

R- Un poema se termina, cuando el autor agota su argumento y la concreciona es una cuestión mecánica para exponerlo.

P- ¿ Cual es el fin que le gustaría lograr con su poética?

R- Lograr hacer felices a cuantos me leen y si viene a bien, agrandar su estado emocional en lo positivo, porque estoy convencido que la poesía es tan universal como el genero humano en si mismo.

Autor de la entrevista Miguel Esteban Torreblanca