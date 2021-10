Miguel Esteban- ¿Podría usted contarnos un poco de su vida y actividad literaria?

Gonzalo Arjona Irizarri- Voy a intentar resumir en pocas palabras lo que daría para un libro entero. En mi vida hay tres momento que han marcado mi forma de ser y por lo tanto mis inquietudes. El primero fue cuando contaba con siete años de edad y mis padres decidieron abandonar nuestra residencia en Marruecos y venirnos a España, concretamente a Madrid. Para mí fue un cambio brusco, dejar una ciudad pequeña como Tetuán, donde convivían las tres culturas, la cristiana, la musulmana y la israelita. Abandonar el sitio donde había nacido y donde había aprendido a jugar con niños de orígenes tan distintos, para aparecer de pronto en una ciudad tan inmensa a los ojos de un niño como Madrid, supuso tener que cambiar mi forma de ver las cosas, eso me costó un tiempo durante el cual me llegué a sentir desplazado. Lo superé forjándome un carácter abierto y sincero que ha sido el que me ha abierto muchas puertas a lo largo de mi vida.

El segundo sucedió cuando, tras venirse abajo mi primer matrimonio, conocí a la que ahora es mi esposa, una mujer a la que le debo, no solo mi felicidad, sino toda mi carrera por la vida. De ella saco las fuerzas para superar cualquier obstáculo y la entereza y el convencimiento para poner en el papel todo lo que llevo dentro.

El tercero, el momento en el que me llegó la edad del retiro y por fin pude dedicar todo mi tiempo y mi esfuerzo en escribir. Porque es en esos instantes, en los que se puede mirar atrás, ya sin rencores, y a la vez mirar hacia delante y verte rodeado de tus hijos y de tus nietos, y con todo el tiempo para poder dedicarlo a lo que te hace feliz, es cuando te das cuenta que la vida merece la pena vivirla.

P- ¿Cuáles fueron sus primeros autores que le influyeron ?

R- Evidentemente los primeros autores fueron los de literatura de aventuras: Salgari, Julio Verne, Mark Twain. Después vinieron los clásicos: Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Pérez Galdós, Clarín. Más tarde los grandes, los que más me han influido: Gabriel García Márquez, Albert Camus, Carlos Fuentes, José Saramago y un largo etcétera que han dejado su huella en mí tras más de cincuenta años de lectura ininterrumpida.

P- ¿Cómo definiría a sus novelas ?

R- En el caso de “La calle de la Montera”, es una novela histórica con la que pretendo difundir la historia del Duque de Lerma, valido del rey Felipe III y el hombre más poderoso de su época. Pero además es una novela que rinde homenaje a esos personajes secundarios que son los que sufren la historia que dictan los poderosos. Además de ser un homenaje a la ciudad en la que me he criado y a la que tanto amo, Madrid.

“Cielos de carbón I y II” es una crítica a la hipocresía de los que rigen los destinos de nuestras vidas, un revulsivo contra toda esa falsa decencia que muestra el primer mundo. A la vez es una historia de amor, a través del tiempo y las dificultades en la que los personajes se enfrentan contra uno de los peligros más terroríficos de nuestros tiempos, el integrismo religioso.

P- ¿Cree que el escritor “evoluciona” en su escritura?

R- Por supuesto. Irremediablemente, el que no evoluciona acaba muriendo de inanición, la evolución es el alimento de cualquier disciplina artística. Todos tenemos que evolucionar y el escritor mucho más porque los tiempos avanzan y nos tenemos que adaptar a ellos. Tenemos un compromiso con la sociedad, que no es otro que el de ser los pregoneros de nuestro tiempo y para eso hay que evolucionar.

P- ¿Cómo ha cambiado su lenguaje a lo largo de los años?

R- Mucho. Llevo escribiendo desde los dieciséis años, cuando era un adolescente aún sin formar. La escritura madura como el vino. El esfuerzo de hacer llegar al lector tus pensamientos, lo que llevas en tu interior, supone un ejercicio continuo de mejora, por lo tanto de cambio. Siempre, lo que se escribe es mejorable.

P- ¿Cómo siente que un escrito está terminado y cómo lo corrige?

R- Siempre es difícil, si por mí fuera nunca estaría terminado porque siempre le añadiría o le quitaría algo, o lo intentaría mejorar de alguna manera. Pero llega un momento en el que, una vez que has leído y releído la historia, ves que está cerrada; ese es el momento de coger el manuscrito y darlo a leer a un lector cero, o a la editorial. De otra forma no lo terminaría nunca.

En cuanto a las correcciones, por supuesto que mi primera lectora es mi esposa, ella tiene el don de encontrar cualquier gazapo, tanto al desarrollo de la novela como en el estilo. Después cuento siempre con la colaboración de dos compañeros, también escritores, a los que me une una profunda amistad, que son los que corrigen alguna cosa que se nos haya escapado. Al final son los correctores de la editorial los que toman el manuscrito para trabajarlo y darle la forma correcta. Siempre contando con la aprobación del autor.

P- ¿Cuál es el fin que le gustaría lograr con su novela?

R- Con un lector que me diga que le ha gustado ya me doy por satisfecho. Evidentemente el objetivo es que el público lea tus obras. Para mí no es un objetivo económico, se que no me voy a hacer rico con la escritura. Lo único que deseo es ser una ventana más en el enorme edificio de la cultura a la que de vez en cuando alguien se asome y diga que le gusta lo que se ve en su interior.

P- ¿Qué lugar ocupa, para un escritor como usted, las lecturas en vivo?

R- En España no es muy habitual las lecturas en vivo, sobre todo de novelas, aunque hay ya en redes sociales gente que se dedica a leer textos en directo. Sin embargo sí es muy habitual los encuentros literarios de poetas, recitales de poesía. Me gustan y acudo regularmente a jornadas literarias. También he sido invitado en varias ocasiones a leer en público mis relatos.

P- ¿Qué opina de las nuevas formas de difusión de la palabra, ya sea en páginas de Internet, foros literarios cibernéticos, revistas virtuales, blogs etc?

R- En la actualidad, imprescindible. Estar hoy en las redes sociales es fundamental para un escritor, al igual que participar en foros virtuales o disponer de un blog donde el lector pueda acudir a leerte.

P- ¿Podría recomendarnos una novela de otro autor que le haya gustado mucho?

R- Precisamente hace unos días terminé de leer “Los vencejos” de Fernando Aramburu. Me ha gustado mucho y la recomiendo.

P- ¿Qué libro está leyendo en la actualidad?

R- He comenzado a leer un libro titulado “Antología 2020” de Ramón L. Fernández y Suarez, compañero tristemente desaparecido el año pasado y del que no tuve la ocasión de despedirme. Es una recopilación de una novela breve y varios relatos que su viuda ha editado en su nombre.

P- ¿Qué consejos le daría a un joven escritor/escritora que se inicia en este camino de la literatura?

R- Que escriba y escriba y escriba. Que no se deje vencer por la desgana. Que sea positivo, y sobre todo que escriba con respeto hacia los lectores, eso nunca se debe perder, el respeto hacia quienes son los destinatarios de nuestras palabras.

P- ¿Cómo ve usted actualmente la industria editorial?

R- Sobre este tema también podrían correr ríos de tinta. La industria editorial se ha convertido en un campo de batalla entre las grandes multinacionales del libro a las que solo les interesa la rentabilidad, la que anteponen a la calidad. Hoy día no importa lo que se escriba, lo importante es lo que se venda. Estamos ante la cultura del best seller de lectura fácil, de lo no comprometido, de lo superfluo. Afortunadamente aún existen editoriales pequeñas que mantienen una parcela de dignidad frente a las supercherías cometidas por los grandes.

P- ¿Qué libros ha publicado ?

R- En el año 2008 “Cuentos de medianoche”. En el año 2017 “Siete bestias y una nube”. En el año 2018 “La calle de la Montera”. En el año 2019 “Cielos de Carbón I – Cruce de sombras”. En el año 2021 “Cielos de Carbón II – Los límites del abismo”

P- ¿Cuál es la pregunta que le gustaría que le hubiera hecho y no se la he hecho?

R- Quizás algo referente al compromiso social que tiene el escritor para con los lectores. Creo que es algo muy importante que todo escritor debe tener en cuenta, considerando que, de una forma u otra, entramos en las casas de los lectores y eso es una gran responsabilidad.

Autor de la entrevista Miguel Esteban Torreblanca