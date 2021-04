Miguel Esteban–¿Cree usted que es “Posible otro Mundo?

Carmen Aranda–Los seres humanos somos capaces de casi todo lo que nos propongamos y también de convertir las cosas fáciles en difíciles y complicadas.

Vivimos en un mundo global formando parte de una comunidad que tiene los mismos sentimientos aunque lo demostremos de formas distintas por lo que, con empeño y deseos verdaderos de hacer un cambio en el mundo, en mi opinión, si sería posible.

P-¿Como fue su infancia?

R-De grandes vivencias y recuerdos muy gratos. Viví con mis abuelos durante una temporada en un periodo en el que mis padres emigraron a Suiza. Un tiempo después con una hermana de mi padre. Conviví con ella y su familia como si hubiese sido mi madre hasta que mis padres pudieron llevarme con ellos una vez se establecieron bien en el país. Ya desde pequeñita fui una viajera incansable.

P-¿Como surge su primera publicación “Flores entre escombros”?

R-El impulso final me lo dio mi madre. Siempre quise escribir su historia y la miles de niños como ella que vivieron una de las etapas más duras de nuestra España, la guerra civil y la posguerra. Una historia escrita desde la perspectiva de la inocencia de los niños y del pueblo español, que fueron los verdaderos héroes de esta trágica guerra.

P-¿Puede describir la sinopsis de este relato histórico?

R-Si, por supuesto, ya que la guerra civil que vivieron los niños españoles no es la misma que nos han contado los libros de historia. Todo transcurre a través de la mirada inocente de una niña, trasladándonos a un mundo hostil y lleno de resentimiento, traducido en ganas de vivir y esperanza. Un relato histórico vivido en España basado en la posguerra española, donde el miedo queda envuelto por la amistad y el hambre por la ilusión de una mañana diferente esperanzador.

Traduje a texto las imágenes grabadas en el alma de la protagonista de este libro, mi madre. Flores entre Escombros es el testigo de su verdad y de miles de niños como ella.

El prólogo, de Javier Urra defensor del menor y psicólogo español, es una verdadera joya.

P-¿Cómo fue su entrada en Esstudio Ediciones ?

R-Mis primeras publicaciones fueron en otra editorial que por motivos personales cancelé el contrato. Conocía a la directora de Esstudio Ediciones La Sra. Silvia Martínez, por lo que decidí publicar con ellos. Son una editorial pequeña pero de una grandeza increíble tanto personal como profesional.

En el caso de la publicación en Estados Unidos en “Long Island al Día Editores -colección dorada-” tuvimos que cambiar ligeramente el título por “Flores entre Escombros, cuando la esperanza todo lo puede”. .

P-De sus obras literarias ¿con cual se identifica más?

R-Todas ellas llevan parte de mi, un trocito de mi alma y de mi forma de ser.

De Flores entre escombros te diría que me transformé en esa niña desenvuelta y picara sintiendo lo que se vivió en aquella época. Una anécdota curiosa y que me llena de satisfacción, fue cuando me informaron que el libro había llegado a la Universidad de Baylor,(Texas) para ser estudiado.

Por ponerte un ejemplo: La quinta clave. Encuentra lo que siempre has buscado” nos habla de los valores del ser humano, de encontrar a nuestro niño interior y me enamoré de este libro según lo escribía porque todos podemos alcanzar nuestros sueños si realmente lo deseamos con tenacidad y perseverancia; con Las ventanas del mundo siempre me he sentido una especie de pitonisa viendo lo que actualmente estamos viviendo y que en el libro describo como serían las nuevas civilizaciones. No obstante, te diré que todos ellos tienen el nexo de la amistad y generosidad.

P-¿Qué espera de su público, al terminar de leer sus libros?

R-Simplemente que le den un espacio especial en la estantería de su librería o que lo guarden en el cajón de su mesilla para volver a leerlo, porque cada vez que lees uno de mis libros descubres algo nuevo.

P-¿Piensa usted que los usuarios de las nuevas tecnologías saben utilizarlas bien?

R-Internet, y todos los aparatos tecnológicos que sirven para producir, desarrollar y llevar a cabo la comunicación siempre son de gran ayuda. Ahora bien, debemos hacer un uso consciente de ellas, poniendo límites, conocer bien las herramientas que utilizamos y no creernos todo lo que leemos o nos cuentan. Las nuevas tecnologías a mi entender, se desarrollan más rápido que nuestro entendimiento sobre ellas.

P-¿Cuál ha sido tu último libro publicado?

R-Un bello elenco de relatos cortos y poemas, consiguiendo entrelazar prosa y narrativa titulado “Susurros al Aire”. Un libro que al lado de la metáfora, la personificación de las fuerzas naturales otorga a los poemas y a los cuentos una energía vivificadora extraordinaria. Un libro de mesilla donde todo cobra vida en los versos y líneas. La finalidad de todos ellos es moralizante al manifestar el camino de la vida en una sociedad carente de valores. Además, el sentimiento que transmiten hace que lleguen al corazón de los lectores desde el primer instante. Es un libro que siempre te acompañará y del que me siento muy identificada.

P-¿Dónde se inspira o busca la historia de sus libros?

R-De todo lo que me rodea, experiencias, viajes, costumbres, olores, sabores, de la vida cotidiana.

Cada uno de nosotros tenemos una historia que contar e intento sacar la esencia de todas ellas.

Miguel Esteban Torreblanca