Miguel Esteban Torreblanca- ‘Cuando la vida te quita/ la poesía te da’. ¿Escribir para sobrevivir o vivir para escribir?

Miguel Juarez- La poesía forma parte de mi vida desde siempre, he crecido con ella, mi padre y mi abuelo leían y escribían poesía. No creo que sea cuestión de vivir o sobrevivir por ella. Yo convivo con ella.

P- ¿Cómo es el proceso de creación de un poemario? ¿La inspiración viene a ti o tú vas por ella?

R- Mayoritariamente escribo lo que siento, por tanto, cuando me siento inspirado, pero a veces hay que tirar de técnica.

P- Se están publicando muchos libros tanto en verso, como en prosa, reflexiones… Está habiendo un especie de boom poético, ¿qué pronóstico le haces al sector de la poesía?

R- Decía becquer: podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Efectivamente nunca se había publicado tanto como ahora, es fácil hacerlo, lo cual ofrece muchas posibilidades a personas con talento Para darse a conocer. Decía Bécquer: podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. No cabe duda de que la poesía está en auge.

P- Escribes poesía con un boli verde o negro. ¿Qué tiene para ti el color de la esperanza?

R- Para escribir, siempre negro o azul. La esperanza; en la sensibilidad de la gente.

P- Al escribir poesía, ¿puede uno ponerse en la piel de un personaje como se podría hacer en una novela?

R- Calderón, Lope… todos los dramaturgos del Siglo de oro, el cantar de Mio cid, Homero, nos cuentan historias escritas en verso con distintos personajes. Si. El autor puede meterse en la piel de otros, si la poesía fuese autobiográfica en el 100% tendría un corto recorrido.

P- ¿La poesía lleva intrínseco el hecho de desnudarse completamente ante en el papel?

R- Vamos dejando jirones del alma en cada verso. A veces sí nos desnudamos al completo, otras nos dejamos algo puesto.

P- ¿Qué poetas, escritores, te son esenciales como autora?

R- Aquellos que me toquen el alma.

P- ¿Cómo visualizas una mayor integración de la poesía, un rol más activo de la escritura y escritores, en la educación y humanidades?

R- Es evidente que sí.

P- Es verdad quizás, como dice Eduard Escoffet, que los poetas más famosos dentro de cinco años sean mujeres?

R- Conozco muchas mujeres poetas, más que hombres. Es más que probable.

P- ¿Crees que ya está cambiando el mundo?

R- Todos deseamos que cambie, Ojalá que cumplamos ese deseo

P- ¿Aparte de los publicados, tienes más libros en un cajón para publicar?

R- Sí.

P- ¿Sales mucho a recitar poemas?

R- Es algo que me gusta hacer.

P- ¿Cuáles son tus influencias? ¿Tus gustos?

R- He leido mucha poesía desde niño, supongo que de todo cuanto he leído he aprendido algo y me habré impregnado de su influencia para formar mi propia personalidad. Mis gustos son muy variados en todas las épocas desde los clásicos a la actualidad.

P- ¿Cómo describes tu propia poesía?

R- Intimista.

P- Por ultimo,¿Qué canción y qué película escogería para definir su vida?

R- La canción Vivir. De Nino Bravo

Biografía

Nacido en Olula del Río, provincia de Almería en España. Autor del libro: Entre beso y verso tú… Publicado en 2018 por la editorial Aliar Ediciones.

Colaborador en distintas revistas, fanzines y asociaciones culturales. Publicando en varios libros colectivos.

Miembro activo y Vicepresidente Nacional desde 2017 hasta 2023 de la Asociación Cultural Poetas del Al-MAnsura. Grupo distinguido con la Bandera de la Paz Mundial del movimiento Pacis Nuntii. Entre otros cargos y nombramientos, asociados al colectivo ya mencionado. También he ejercido de jurado, en una de las ediciones anuales, del concurso poético que realiza la editorial Aliar Ediciones.

Actualmente en proceso de creación de una nueva asociación cultural que pretende la publicidad y difusión de distintas disciplinas artísticas, entre ellas la poesía y la promoción de jóvenes talentos.

Autor de la entrevista Miguel Esteban Torreblanca