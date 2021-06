Fruto de este particular empeño son algunos premios y libros publicados. Premios: Vicente Mojica (Ateneo de Alicante), El Olivo (Jaén), Ortiz del Barco (San Fernando)… Libros: “Las historias de Carmelo”, “Remansos en el tiempo”, “Firmamento Navideño”, “Coro angelical”, “la soledad del héroe”, “Sueños infantiles” y “Las aventuras de Pulpi”.

Miguel Esteban- ¿Recuerda el primer libro que leyó? ¿Y la primera historia que escribió?

Ramón Luque Sánchez- Probablemente, el primer libro que leí fue una colección de cuentos que había en casa: Los cuentos de Calleja. Eran cuadernillos ilustrados, muy pequeños pero llenos de magia y fantasía. Habían sido de mi madre, de cuando era pequeña, y yo los leí muchas veces.

Respecto a la escritura, escribo desde pequeño, esencialmente poesía. Recuerdo con especial cariño el poema que escribí para el certamen poético de mi instituto y que ganó el primer premio.

P- ¿Cuál fue el primer libro que le impactó y por qué?

R- De entre todas mis lecturas infantiles, me viene a la cabeza “Rip van Winkle”, de Washington Irving. Es un cuento corto, pero debido a mis pocos años me pareció una historia extraordinaria. Trata de un hombre que se queda dormido en unas montañas y cuando despierta y vuelve a su aldea todo ha cambiado y él se ha convertido en un anciano al que nadie conoce. Me hizo reflexionar muchísimo sobre la dimensión del tiempo y la pérdida de la identidad.

P- ¿Quién es su escritor favorito? Puede escoger más de uno y de todas las épocas.

R- Son muchos. Considero que ha habido un escritor para cada momento de mi vida. Lorca fue el gran descubrimiento de mi adolescencia. Lo leí y estudié. Me influyó mucho y escribí largos romances imitando su estilo. Algo similar me pasó con Antonio Machado. Con Antonio Muñoz Molina me he sentido plenamente identificado. “El jinete placo” me mostró mi niñez en un pueblo de Jaén. Después he leído prácticamente toda su obra. Igual me pasó con García Márquez y Paul Auster. También, me han entusiasmo Ana María Matute e Isabel Allende.

P- ¿Qué personaje de un libro le hubiera gustado conocer y crear?

R- Sin dudarlo, el emperador Adriano. La recreación que hace de su figura y de su tiempo Marguerite Yourcenar, me parece extraordinaria. Sus “Memorias de Adriano” es una obra que te desvela la vida cada vez que la lees.

P- ¿Alguna manía a la hora de escribir o leer?

R- Suelo escribir con música de fondo, especialmente canto gregoriano. Me tranquiliza y me ayuda a concentrarme.

P- ¿Y su sitio y momento preferido para hacerlo?

R- Si tengo una tarea pendiente, cualquier momento es bueno para ponerme a escribir. Soy muy anárquico, pero me encanta acostarme un rato antes que mi mujer y dedicar esa media hora a escribir en la cama. La tranquilidad es total y la imaginación y la sensibilidad se me disparan.

P- ¿Qué escritor o libro le ha influido en su trabajo como autor?

R- Son muchos, dependiendo del momento y de la época. Pero quiero destacar especialmente dos: “Campos de Castilla”, de Antonio Machado, y “Romancero gitano”, de Federico García Lorca. Más actualmente, destacaría a Joan Margarit y Julio Mariscal. Imagino que si hago esta reflexión dentro de unos días los autores serían otros.

P- ¿Cuáles son sus géneros favoritos?

R- Lo poesía. Escribiendo versos, noto que me siento una persona mucho más plena. La poesía es una forma de estar en el mundo, de interactuar con él y de relacionarme. En un buen poema cabe la esencia de lo que significa ser hombre y del universo. También me gusta escribir reseñas de libros, pequeños artículos relacionados con la cultura y cuentos. Mi asignatura pendiente es escribir una novela.

P- ¿Qué está leyendo ahora? ¿Y escribiendo?

R- Estoy leyendo “Cuentos reunidos” de Clarice Lispector, “Biografía del silencio”, de Pablo d´Ors y “Las maravillas”, de Elena Medel.

Respecto a la segunda cuestión, hace muy poco aparecía “Las aventuras de Pulpi”, un libro de literatura infantil. En estos días, estoy esperando la aparición de: “Heridas”, una obra poética, y trabajando en un libro de relatos.

P- ¿Cómo cree que está el panorama editorial para tantos autores como hay o quieren publicar?

R- El panorama editorial está mal, aunque imagino que eso depende de la proyección del autor o autora. Publicar significa muchas veces una lucha con las editoriales. A nivel de aficionados queda el recurso de la autoedición, pero no es lo ideal. Yo he tenido la suerte de que me publiquen varias editoriales, pero reconozco que siempre te quedan dudas sobre si la distribución y la promoción son las adecuadas.

Miguel Esteban Torreblanca