Miguel Esteban- ¿Que entiende por una Escritora alquímica?

Salomé Chulvi- Es alguien que busca respuestas a través de la alquimia interior. La creatividad sublima las emociones y pensamientos más densos incluso cuando escribimos ficción.

P- ¿Cómo diferenciaríamos el relato, del cuento y de la prosa poética?

R- Para mí, relato y cuento son sinónimos: historias breves que condensan intensidad y ofrecen varias lecturas. Creo que la prosa poética conlleva menor necesidad de trama y admite mayor abstracción y lirismo, incluso permite filosofar o acercarse al aforismo.

P- ¿Qué significa para usted la literatura, y cómo empezó a escribir?

R- En mi caso, literatura es reescritura vital. Me escribo en mi vida al crearme como escritora. Entiendo la escritura como conexión a esa parte intuitiva que provoca quiebres y abre rendijas de luz. La buena literatura te transforma, te provoca, rompe tus esquemas y te obliga a crecer.

P- Si pudiese cambiar algo en este mundo a través de sus obras, ¿qué sería?

R- Principalmente, a mí misma. Me interesa el autoconocimiento y la introspección que permite el proceso creativo. Me encantaría inspirar a otros el entusiasmo y la libertad de la cual somos dignos. Uso la originalidad para cambiar creencias limitantes y aquellas que más sufrimiento nos causan: la creencia en la muerte y en la separación.

P- ¿Qué opinión le merece el libro digital?

R- Se trata de una gran herramienta que permite adquirir y recibir en un instante un libro desde el otro lado del mundo. Sin embargo, confieso que también disfruto la experiencia del libro en papel.

P- ¿Cómo ve la España cultural contemporánea?

R- Hay una gran variedad de propuestas culturales en esta España inmensa y plural que además se expande con la globalización y las nuevas tecnologías. Los eventos culturales empiezan a reactivarse también a nivel presencial pero creo que el mundo online ha venido para quedarse y ello nos conecta y nos enriquece.

P- ¿Cómo fueron sus comienzos en la escritura?

R- Escribo desde niña. Gané un concurso de redacción infantil y algunos premios de poesía y narrativa adolescente. Esos pequeños reconocimientos fueron un gran estímulo para seguir aprendiendo en talleres literarios.

P- ¿Le inspiró alguna persona o alguna situación en particular?

R- Mi padre es un gran motivo para creer en lo invisible. Su muerte temprana me llevó a madurar la comunicación con mi mundo interno desde niña. Supongo que formulaba preguntas por las que otras niñas no se preocupaban.

P- ¿Cómo está ambientado tu lugar de trabajo o donde generalmente sueles escribir?

R- Soy una persona solar. Para escribir necesito algo de espacio, silencio y luz natural. Mayor dificultad supone encontrar el tiempo de conciliar vida familiar, laboral y literaria. He tenido que aprender a gestionar muy bien mi agenda, aún no puedo decir que lo he logrado …

P- ¿Existe algún libro famoso que le hubiera gustado escribir?

R- Hay un libro de muy valioso para mí, cuya luz comparo a la de una Biblia. Se trata de Un curso de milagros, de la Fundación para la Paz Interior. Me hubiese encantado canalizarlo, si yo tuviese esa apertura. Es el libro que sí o sí quiero que mi hija lea y recorra cuando crezca. Esencial.

