Este proceso permite que la sociedad civil en Cuba, ignorada por el gobierno, se haga escuchar y que los Estados miembros de la ONU expresen sus preocupaciones y recomendaciones a las autoridades.

En vísperas de este examen, activistas y familiares de personas presas de conciencia en Cuba han compartido sus expectativas y llamados a la comunidad internacional:

Anamely Ramos, activista cubana, profesora y curadora de arte

“Mi expectativa con respecto al examen periódico que Cuba tiene en Naciones Unidas es que finalmente se refleje la realidad de lo que viven los cubanos. Tanto los cubanos que están dentro de Cuba como los que están fuera y no nos dejan regresar al mantenernos como exiliados forzosamente.

Que se refleje la realidad que viven los presos políticos en Cuba, que son más de mil presos que están siendo reprimidos en las cárceles. Que se reflejen las amenazas que están recibiendo las familias de esos presos cuando deciden denunciar lo que está sucediendo con ellos y la separación en la que viven en todo el tiempo.

Que se refleje la realidad de esos niños que están hoy sin sus padres y madres, padres y madres que son inocentes, que no han cometido delitos, que se refleje la realidad de esos ancianos que han quedado sin sus hijos e hijas, que no tienen de qué vivir, porque esos hijos e hijas eran el sustento que tenían.

Que se refleje la realidad de todas las amenazas y toda la persecución que viven las personas que tratan de ejercer su libertad de expresión, que tratan de ejercer su derecho de reunión y manifestación. Hoy en Cuba se penaliza justamente ejercer la libertad de expresión, se penaliza poner un post en Facebook que hable de lo que está pasando dentro de Cuba, se penaliza todo tipo de activismo, se penaliza todo tipo de ayuda a las personas que han ejercido algún momento algún activismo o que han salido a las calles.

Que se refleje que el gobierno de Cuba es una fábrica de presos políticos. Hay un esfuerzo constante de documentación y las violaciones de derechos humanos que se cometen adentro muchas veces se envían a las distintas relatorías de la ONU. Sin embargo, vemos que eso no se refleja luego en la posición que la ONU como institución tiene frente a Cuba.”

Jorge Luis García Pérez “Antúnez”, ex preso de conciencia y activista cubano

“Soy hermano de Loreto Hernández García, quien junto a su esposa Donaida Pérez Paseiro se encuentran cumpliendo una injusta pena de siete y ocho años de privación de libertad respectivamente por su pacífica participación en las protestas conocidas como el 11J.

Mi expectativa en este evento está enfocada en que finalmente los presos políticos que más difícil situación tienen sus casos sean visibilizados y no se centre la atención solo en los más conocidos y famosos. Es necesario que el mundo conozca la injusta condena del preso político Yandiel García Labrada encarcelado desde mucho antes del 11J, la agonía del anciano preso político de 80 años Miguel Díaz Bauza, la crítica situación de Ernesto Borges Pérez quien lleva 25 años encarcelado y quedándose ciego, así como el ensañamiento contra las y los jóvenes presos políticos Arianna López, Angel J. Beliz y Yosvanny García.”

Laritza Diversent, directora ejecutiva de Cubalex

“Mi principal expectativa con respecto al Examen Periódico Universal de Cuba es que las recomendaciones que se hagan sean verdaderamente adecuadas y reflejen la situación crítica de los derechos humanos en el país. Esto no solo incluye la falta de libertades civiles y políticas, sino también el marcado retroceso en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Es esencial que estas recomendaciones tengan un enfoque genuino en los derechos humanos y no se desvíen hacia cuestiones meramente políticas. Espero que las recomendaciones sean pertinentes, centradas en los derechos humanos y alejadas de intereses políticos. Es vital que las propuestas se basen en la realidad cubana y no en simples formalidades. Asimismo, espero que la documentación preparada por la Oficina del Alto Comisionado refleje adecuadamente la realidad del país, incorporando las observaciones de otros órganos, como el Comité contra la Tortura y las recomendaciones específicas relacionadas con la protección de menores.”

Camila Rodríguez, directora de Iniciativa para la Investigación y la Incidencia A.C.

“Espero que los Estados realicen recomendaciones acordes con la nueva etapa de represión en la Isla, iniciada tras el estallido social de julio de 2021 y la entrada en vigor de un nuevo Código Penal. Que sus posicionamientos con respecto a Cuba tengan en cuenta las voces de la sociedad civil, y de los cientos de personas que en los últimos años hemos sido separadas de nuestras familias por intentar quitar las máscaras a un régimen que, mientras ha sido nuevamente electo dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuenta hoy más de mil presos políticos, a los que de manera sostenida se le viola sus derechos humanos más elementales al interior de las prisiones del país.”

Ana Belkis Ferrer García, activista y hermana del preso de conciencia José Daniel Ferrer García

“En este Examen Periódico Universal a Cuba, exhorto a los Estados que participarán en la sesión a que tengan presente el sufrimiento extremo del pueblo cubano, cada día más sumergido en la desesperación, el hambre, la miseria y la agonía, los exhorto a que exijan el cese de la represión brutal contra los opositores pacíficos, así como la libertad inmediata e incondicional de todos los detenidos y presos políticos, muchos permanecen en condiciones de hacinamiento, otros en total aislamiento, algunos con un sin número de patologías, muchas inducidas y sin medicamentos ni atención médica.”

Muchos presos políticos siguen obligados a padecer hambre hasta sufrir desmayo, algunos bajo torturas permanentes.

Recordemos a Félix Navarro, su hija Saylí Navarro Álvarez, Aymara Nieto, Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Osorbo, Lisandra y José Daniel Ferrer Garcia, quien lleva más de dos años en una celda de castigo bajo torturas constantes y más de tres meses bajo desaparición forzada. Les exhortó además a que condenen gobierno de Diaz-Canel por sus constantes violaciones a los derechos humanos por sus despiadadas torturas y crímenes de lesa humanidad.”

Los activistas y familiares de presos políticos esperan que este proceso refleje de manera precisa la cruda realidad que enfrentan las y los cubanos y que las recomendaciones se centren en los derechos humanos, evitando influencias políticas. Hacen un llamado a la comunidad internacional para que se exprese en términos concretos y condene las violaciones de derechos humanos en Cuba, instando al gobierno cubano a escuchar a su sociedad civil y a implementar las recomendaciones planteadas.

En conclusión, el Examen Periódico Universal de Cuba representa una oportunidad crucial para que la sociedad civil cubana sea escuchada y para que los Estados miembros de la ONU promuevan que el gobierno cubano cese la represión de la disidencia y tome medidas para mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba.

Cristhian Manuel Jimenez, encargado de campañas para el Caribe de Amnistia Internacional