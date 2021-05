Me acuñé como moneda extraña

en un país que no conocía,

el oro de mis labios

fui la desconocida y la descendencia de mi propia

carne.

Conocí las tablas de la ley

las fisuras de su luz amarga;

vi el sol hirviendo en las bocas de los niños

leí bajo sus párpados inmóviles

el testamento de la espada

vi las palomas volviendo del frío

el óxido, la anteluz, la herrumbre y sus certezas,

el mismo presagio,

la cera sagrada descendiendo por muslos desnudos.

Vi las estaciones de la sangre.

Alejandría y sus hijos ardiendo entre los libros.

“Yo soy Hipatia” – dije

y los cuchillos escucharon mi nombre.

“Yo soy Hipatia”

y mis palabras se quebraron en su carne.

En pie ante las manos que traían la muerte.

En pie ante sus ojos de luz endurecida.

Entré como animal profundo en los escalones de la

noche

para brotar en brazos de la lluvia.

Y estoy aquí de nuevo, Indomable, Soberana.

Soy Hipatia.

En mi mano derecha la rama dorada.

En mi mano izquierda la dignidad del mundo.

Mi sono coniata come una strana moneta

in un Paese che non conoscevo,

l’oro delle mie labbra

ero la sconosciuta e la discendenza della mia stessa

carne.

Ho conosciuto le tavole della legge

le fessure della sua luce amara;

ho visto il sole ribollire nelle bocche dei bambini,

leggevo sotto le loro palpebre immobili

il testamento della spada,

ho visto i piccioni tornare dal freddo,

l’ossido, l’anteluce, la ruggine e le loro certezze,

lo stesso presagio,

la cera sacra scendeva sulle cosce nude.

Ho visto le stagioni del sangue.

Alessandria e i suoi figli bruciare tra i libri.

“Io sono Ipazia” – ho detto

e i coltelli hanno sentito il mio nome.

“Io sono Ipazia”

e le mie parole furono rotte nella loro carne.

In piedi davanti alle mani che hanno portato la

morte.

In piedi davanti ai loro occhi di luce indurita.

Sono entrata come un animale profondo sui gradini

della notte

a germogliare tra le braccia della pioggia.

E sono di nuovo qui, Indomabile, Sovrana.

Sono Ipazia.

Nella mia mano destra il ramo d’oro.

Nella mia mano sinistra la dignità del mondo.

Autora Brunhilde Román Ibáñez

Puedes adquirir esta obra y ayudar a la investigación de enfermedades graves infantiles aquí