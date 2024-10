Castilla reconvertida en España hizo lo mismo en unas tierras que habían quedado separadas durante siglos del resto del mundo, tomando además partes de sus distintas culturas para asimilarlas en un encuentro sin par entre ambos mundos.

Eso es la hispanidad, una forma de ser, de hablar, de amar, de sentir, de entender el mundo que nos rodea, que nos hermana a todos convirtiéndonos en un solo ser. Recuerdo la primera vez que llegue a Cuba, mi sensación fue que continuaba en casa, todo a mí alrededor sonaba, olía, sabia y sentía igual, no había salido de España. Salvando las distancias, lo mismo me ocurrió cuando llegue a San Diego, en California, a pesar de estar en un país tan distinto como los Estados Unidos, todo el mundo se dirigía a mí en español, la comida con mucha herencia mexicana me sorprendió, pero lo que más me asombró es el mimo con el que cuidaban su pasado hispano, como cuidaban de los edificios, las famosas misiones y presidios, realzando el periodo en que formaron parte de la Corona Hispánica.

La hispanidad, es formar parte de una civilización de 550 millones de hispanohablantes, que nos entendemos en la misma lengua, que vemos el mundo en una misma cosmovisión, y aunque algunos no creamos, compartimos la misma cultura religiosa. El problema es que nosotros mismos hacemos todo lo posible en separarnos, empezando por los propios españoles empeñados en destruir nuestra historia, a los que hay que sumar una serie de políticos de los que ya hable en otro artículo, unos y otros adolecen de lo mismo, una ignorancia histórica supina o lo que es peor alterar la historia con no sé qué fines, que no hace más que echar tierra a nuestro propio tejado.

El 12 de octubre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció en 2014 que sería una jornada para conmemorar la lengua española. Luego, en España desde año 1987 solo es “día de la Fiesta Nacional de España”, ya quitamos eso de “Día de la hispanidad”, pero en otros lugares es el “Día de la Resistencia Indígena, Día de la Raza o Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, todo políticamente incorrecto.

Realmente el 12 de octubre lo que realmente debemos celebrar es la unión de unos hombres y mujeres, que desde Manila a México, de Bogotá a Buenos Aires, de Montevideo a Malabo, de La Habana a Madrid, pertenecemos a un mismo universo, con una misma mirada, una misma manera de pensar, una misma manera de expresarnos, en definitiva, una misma civilización:

“La Hispanidad”

(La imagen se corresponde con la Bandera de la Raza Hispánica, que fue izada por primera vez el jueves 12 de octubre de 1932, en la Plaza de la Independencia de Montevideo. El capitán del Ejército uruguayo Ángel Camblor ganó en 1932 un concurso internacional que buscaba dotar de una bandera a toda la Hispanidad.)