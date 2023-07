El proyecto de ley, impulsado por los congresistas aliados con la industria del gas y del petróleo de Perú, podría dar poder a los gobiernos regionales para:

▪ Posibilitar la revocación del reconocimiento oficial de cualquier pueblo indígena no contactado.

▪ Posibilitar la revocación de las reservas indígenas ya establecidas para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial (que en Perú se conocen como PIACI).

▪ Abrir los territorios de los pueblos indígenas no contactados a la extracción de hidrocarburos, maderera y minera.

▪ Bloquear la creación de las tan necesarias reservas para los pueblos indígenas no contactados cuyos territorios carecen actualmente de protección.

La “Comisión de Descentralización”, clave en el Congreso, tiene previsto debatir el proyecto de ley mañana, miércoles 14 de junio. Las organizaciones indígenas temen que si la Comisión vota a favor del proyecto de ley, pasará al pleno del Congreso de Perú poco después.

Una delegación de UNIVAJA, la organización de pueblos indígenas del Valle del Javarí, de Brasil, se encuentra ahora en Perú para apoyar los esfuerzos de los indígenas por detener este proyecto de ley. Se unirán a AIDESEP y ORPIO en una sesión conjunta que se celebrará hoy en el Congreso. En el Valle del Javarí viven más pueblos indígenas no contactados que en ningún otro lugar del planeta, y muchos de ellos están emparentados con otros pueblos indígenas no contactados del otro lado de la frontera, en Perú, que serían aniquilados si finalmente se aprueba el proyecto de ley.