Este paisaje fantasmal que nos recuerda al que describía Juan Rulfo en Pedro Páramo trasciende la ficción para convertirse en una realidad palpable y cruel que asola vastas extensiones del planeta e impacta duramente sobre las vidas de cientos de millones de personas.

La crisis climática viene a agravar las injusticias sociales y los conflictos bélicos que promueve la codicia del Norte Global, y que no entiende de fronteras, pero sí de privilegios. Nuevas formas de colonialismo que ahora se enmascaran tras los intereses de poderosas industrias y gobiernos, pero que se siguen nutriendo del expolio del territorio ajeno. En contrapartida encontramos corrientes de resistencia que ejercen de contrapeso a los abusos del poder, como el inspirador movimiento indígena.

Nuestro planeta lo habitan más de 370 millones de personas indígenas, de las que más de 150 millones viven en sociedades que mantienen un vínculo vital con la tierra. Para los pueblos indígenas el territorio no es un recurso más, sino que es la esencia misma de su existencia. Sus culturas y cosmovisiones únicas arraigan en él, y es la base de su sustento y de su bienestar. Cuando se respetan sus derechos territoriales son sociedades prósperas y autosuficientes. Su supervivencia es indisociable del entorno que habitan.

Los pueblos indígenas resisten desde hace siglos al robo sistemático de sus territorios, a la imposición de los mal llamados proyectos de “desarrollo” y a una violencia genocida. En la actualidad resisten también a las devastadoras consecuencias no solo del cambio climático, sino también de las supuestas “soluciones verdes” que nos venden quienes ostentan el poder para “mitigarlo”. Aunque en la práctica, estas soluciones se traducen en aún más robos de tierras indígenas por parte de organizaciones conservacionistas y en atroces violaciones de derechos humanos a manos de los guardaparques armados que financian.

Con la expulsión forzada de sus territorios ancestrales llega una cascada de destrucción: enfermedades, miseria, adicciones, suicidios e incluso el exterminio de pueblos indígenas no contactados. A nivel global la violación sistemática de sus derechos territoriales provoca una pérdida irreparable de la diversidad humana, pero también de la biodiversidad ya que los pueblos indígenas son los guardianes del 80% de las zonas más biodiversas del planeta.

Para ellos la lucha por sus tierras es la lucha por su supervivencia: porque sin ellas no pueden existir como los pueblos únicos que son.

“Nunca me iré de aquí. Moriré en nuestra tierra ancestral. No huiré. Soy una mujer, una guerrera y no tengo miedo”.