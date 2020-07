Española- nacida en el emblemático distrito de Chamberí de Madrid en 1958, diplomada en Comercio Exterior es madre de dos hijos, combinando de la mejor manera su vida literaria con la profesional y personal.

Hija de padres emigrantes, vivió su niñez en Suiza donde cursó parte de estudios para posteriormente incorporarse en colegios de su tierra natal, España.

Mujer decidida, amante de la vida e inquieta le ha llevado a dirigir y ser parte integrante como Jurado de Concursos de relatos breves infantiles en España y Latinoamérica, a prologar más de una decena de libros y publicar con gran aceptación por parte del público: “Flores entre escombros” / “La 5ª Clave. Encuentra lo que siempre has buscado” / “Las Ventanas del mundo” “Susurros al Aire” y “Como ser escritor y no morir en el intento” habiendo sido traducidos a formato audio por la Organización Nacional de Ciegos Españoles, (ONCE) algunas de sus obras. Además de contar con más de una veintena de antologías.

Vicepresidente de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional (ANLMI) es asimismo miembro de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades (AICTEH). Actualmente es Delegada de Relaciones Institucionales con las Delegaciones Territoriales Nacionales e Internacionales de la Asociación de escritores de Madrid (AEM) entre otras entidades culturales de las que forma parte.

Directora de la sección radiofónica “La Magia de la Palabra” Radio Enlace 107.5 FM,

De sus ponencias caben destacar “El papel de la mujer en la Literatura en Madrid “ Literatura sin censura “Universidad Nacional Federico Villareal de Lima (UNFV) o “Sociedad y Valores”en Murcia.

Colaboraciones en revistas digitales: Otro Mundo es Posible, Long Island al Día de N. Y.” Visítame Magazine, Letras de Parnaso y otros… Así como participaciones en congresos , encuentros literarios y asistencia a ferias del libro en las distintas ciudades de la geografía española.

Debido a su continuo esfuerzo en la difusión y aporte cultural, le han sido otorgados diversos reconocimientos y premios tanto en España como en Hispanoamérica.

Defensora de los derechos humanos fue nombrada en 2015 por el círculo Universal de Embajadores de la Paz, Embajadora de la Paz en España.

Gracias a su profesión como responsable en distintas multinacionales, ha tenido la oportunidad de viajar a diferentes lugares del mundo, obteniendo la inspiración de sus gentes y comprensión de actitudes que se encuentran comprendidas en el marco individual de cada País.