Si en 2023 Lope de Vega sigue estrenando obras, si su texto nos sigue interpelando pese al paso del tiempo y si la tan temible inteligencia artificial nos ayuda a disfrutar de piezas artísticas que podrían haberse perdido para siempre, por qué no esperar con optimismo lo que, entre tanto lodo, pueda depararnos 2024.

Parece increíble que en pleno siglo XXI, ya casi a punto de inaugurar el 2024, podamos ser testigos de cómo el Fénix de los Ingenios sigue estrenando obras a pesar de llevar centurias muerto, algo que suele ser, sin duda, un contratiempo para este tipo de menesteres culturales

Estos últimos días de 2023 los madrileños Teatros del Canal han acogido el estreno de La francesa Laura. No se trata del estreno de un nuevo montaje de una obra ya conocida de Lope de Vega. No. Es que ha sido la primera vez que esta obra se ha puesto sobre un escenario. Algo que no pudieron ver sus coetáneos hemos tenido el privilegio de experimentarlo nosotros.

Los versos y la estructura nos recuerdan irremediablemente a las obras de Lope, pero bien podría parecer que se trata de una comedia escrita estos días tratando de imitar su estilo, dada la rabiosa actualidad de las ideas que el dramaturgo madrileño desliza en el texto, en el que clama contra lo que hoy llamamos violencia machista y el manido mantra del: la maté porque era mía.

La francesa Laura nos interpela de forma directa sobre cómo lo que escandalizaba a Lope en el siglo XVII, cuando el honor monopolizaba los comportamientos sociales, sigue manifestándose de forma inaceptable cuatrocientos años después.

El Delfín de Francia que se cree dueño de la voluntad de la mujer por su posición de poder (el consentimiento y el pico) o el marido que, por creerse deshonrado, se siente con el derecho de disponer de la vida de su mujer, son dos ejes centrales de esta obra puesta en escena por la Fundación Siglo de Oro que, tras su estreno en Canal, recorrerá distintos escenarios de España para compartir con el público este hallazgo que reivindica el valor del teatro de Lope pese al paso de los siglos.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO DE LA CULTURA

Una obra que no se llegó a representar en su día, que quedó conservada, junto con tantos manuscritos de la época, en la Biblioteca Nacional, y que hubiera acabado seguramente por ver la luz en cualquier caso, pero que hemos podido disfrutar en este 2023 que agoniza gracias a algo que nos aterroriza por el poder que representa y lo poco que la conocemos aún: la inteligencia artificial.

Porque sin ella, el brillante trabajo de investigación de Germán Vega y Álvaro Cuéllar, profesores de las universidades de Valladolid y Viena respectivamente, hubiera requerido de mucho más tiempo para llegar a buen puerto. Las nuevas tecnologías, aplicadas en este caso para el bien y la cultura, nos permiten despedir el año asistiendo a un nuevo estreno de Lope de Vega. Qué época para estar vivo.

Dirigida por la actriz Marta Poveda, con Sheila Niño, Macarena Molina, José Juan Sevilla, Manuela Morales, Ángel Ramón Jiménez, Agus Ruiz y Martín Puñal en el elenco, La francesa Laura supone una vuelta a las comedias de enredo del Fénix, con un mensaje profundo envuelto en una trama amena y no exenta de humor, pero con el aliciente de encontrarnos ante algo histórico, sus primeras representaciones a través de las manos del presente, dando aún más riqueza al texto clásico.

Y es que mientras Lope de Vega siga estrenando comedias pese al paso de los siglos. Mientras la inteligencia artificial deje resquicios a la esperanza como estos hallazgos culturales o sus innumerables aplicaciones en campos tan relevantes como la medicina, tendremos motivos para esperar con ilusión la llegada del año nuevo.

Feliz 2024.