La convocatoria fue de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la UMSA, Hábitat para la Humanidad y GAMLP, para propuestas de construcción sostenible del proyecto Bolivia Construye Más Verde y Capital Semilla Desafío 360, de la alcaldía de La Paz, Bolivia.

Proyecto Baño Seco Circular

El baño seco circular, que lleva el nombre de Conexión a Tierra, ha sido la propuesta de Natalia Rios Fernández para ahorrar agua sustituyendo su uso por el de tierra al usar el inodoro, sobre todo en zonas de expansión urbana, pero también se puede implementar en ciudades.

Hoy más que nunca es necesario priorizar el agua para el consumo o el riego de cultivos, además es importante dejar de construir sistemas de alcantarillado convencional, que son muy costosos y conducen las aguas de los baños hacia el sistema hídrico limpio de ríos, lagos y lagunas.

El baño seco circular está pensado para viviendas de una sola planta, y lleva ese nombre porque descarta el uso del agua y genera compost con su uso. Para ello, dentro del cuarto de aseo se asigna un espacio al inodoro donde pueda situarse en dos ubicaciones contiguas, ocupando menos de un metro cuadrado dicho espacio, elegida la ubicación, se instala el inodoro directamente a la tierra, cavando un hueco de más o menos un metro de profundidad por 30 cm de diámetro. Cada vez que se usa se echa la misma tierra que quedó del cavado.

Dura aproximadamente un año en el caso de casas con tres personas y una vez que se llena, y una vez transcurrido ese período se cava otro hueco similar en el espacio previsto, para trasladar el inodoro y se empieza de nuevo con el mismo uso. Es importante tapar bien cada vez que se utiliza, para que no existan olores ni insectos.

Una vez que el segundo hueco se ha llenado, se puede trasladar el inodoro al primer espacio donde estuvo antes, ya que todo lo enterrado durante el primer año se ha convertido en tierra por la acción de bacterias, lombrices y otros agentes vivos que viven debajo de la tierra y se alimentan de residuos orgánicos en general, produciendo el conocido humus, que es un abono muy apreciado.

En síntesis, se puede trasladar el inodoro cada año entre los dos espacios y si el volumen de tierra aumenta, se puede disminuir y llevar a espacios públicos de áreas verdes donde se requiere abono, dejando un aporte valioso.

Estos premios han contado con 17 propuestas serias de jóvenes que todos debemos conocer para apoyar, por ejemplo hay pintura natural, formas de reutilizar los escombros y más.

¡Felicidades a la estudiante de biología Natalia Ríos Fernández!

¡Felicidades emprendedores!