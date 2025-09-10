En 2024, Ana Falcón y José Miguel Velázquez Cruz (Annette y Magnus) fueron una sensación en la península, y puso en el candelero nuestra reivindicación; televisiones y radios nos dieron una cobertura que no esperábamos. También, por primera vez, una televisión puertorriqueña rompió el cerco mediático e hizo una entrevista a unos directivos de Adelante Reunificacionistas (Lara y Poventud).

En 2025 los reunificacionistas hemos hecho un nuevo esfuerzo y hemos enviado a la ONU cuatro delegados: repitieron Annette y Magnus, uniéndose a ellos, Juan Manuel Cruz de Armas y John Downing.

En 2025 Edi Ortiz junto Magnus y otros reunificacionistas de la diáspora puertorriqueña en USA, crearon una nueva organización (Iniciativa Nacional de Puerto Rico y España). Estos van como un tiro, y es aquí dónde me quiero detener.

Su trabajo se centra en las próximas elecciones para elegir gobernador en Puerto Rico, en ellas pretenden que exista una papeleta que recoja la reunificación como opción. Su trabajo está abarcando Whasington, San Juan y Madrid (presentando un manifiesto a distintas estancias oficiales). Porque la solución reunificacionista para la parálisis que padece Puerto Rico, pasa por un juego a tres bandas, si hacemos un paralelismo con el billar.

La idea de un partido político no se contempla aún.

Cuando hemos evaluado la idea de un partido político reunificacionista en Puerto Rico, no es que no hayamos encontrado respaldo popular, sabemos que obtendríamos muchos votos, y seriamos una sorpresa como lo fue en España VOX en las elecciones de Andalucía de 2018. Y es por eso, porque nuestros enemigos saben que tendríamos muchos apoyo, por lo que el bloqueo mediático en la isla, es tan, tan, severo contra nosotros, lo que nos impide desarrollar una campaña mediática que llegue a todos los rincones de Puerto Rico (actualmente).

No podemos crear el ansiado partido político por dos razones básicas

Nuestras organizaciones han nacido espontáneas y lideradas por gente sencilla que nunca ha participado en política, son iniciativas populares que la alimentan líderes naturales. Lo que sabemos de política, lo hemos ido aprendiendo en estos años de trabajo. A lo anterior se une que la gente tiene sus trabajos y familias, no pudiendo dedicarle más tiempo para una mayor difusión del reunificacionismo. La segunda carencia es la económica: todo lo que se hace sale de los bolsillos de los reunificacionistas, aunque con muy poco dinero se hacen muchas cosas. Para crear un partido político en Puerto Rico se necesitaría un capital económico del que hoy en día no se dispone (pero todo llegará).

Esto no significa que no podamos hacer nuevas cosas, de hecho entendemos que tenemos la obligación de dar un paso más allá, para que la papeleta reunificacionista aparezca en las próximas elecciones.

En Puerto Rico, mucha gente nos espera, calladamente, educadamente, incluso con miedo a que sepan que son reunificacionistas. Están esperando ese paso cualitativo de los que llevamos años y hemos perdido el complejo de decir que Puerto Rico es un trozo de España, de decir las cosas como son, demos el paso.

Necesidad de un político reunificacionista

Este que escribe encuentra dos opciones, las dos compatibles:

En Puerto Rico existe la posibilidad de crear una organización que no sea un partido político y vaya más allá de las asociaciones. Este tipo de organizaciones no van a las elecciones, por lo tanto, no necesitamos unos recursos humanos y económicos fuera de lo que hoy poseemos, sin embargo sí pueden presentar iniciativas en los organismos públicos. Adelante Reunificacionista debe ser el núcleo más allá de la difusión cultural.

De de mi propia cosecha presento otra propuesta. Meditándolo mucho, he llegado al convencimiento que la figura más conocida del reunificacionismo es José Lara (Pepe Lara), actual portavoz oficial de Adelante Reunificacionistas.

Pienso que Pepe debería dar un paso adelante y encontrar acomodo en un partido político. Si conseguimos que un reunificacionista, con reconocido prestigio entre los reunificacionistas, saliera elegido concejal en un ayuntamiento tan emblemático como el de San Juan de Puerto Rico, el reunificacionismo abriría puertas a generaciones más jóvenes de «españoles puertorriqueños» que esperan un líder político potente.

Ahí dejo este artículo que he ido mascullando durante este agosto peninsular y caluroso, me despido con : Viva Puerto Rico español, Viva España.