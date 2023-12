Como es habitual todos los años por estas fechas, los colaboradores de Otro mundo es posible, os deseamos unas felices Fiestas de Navidad. A pesar de las guerras y múltiples conflictos existentes en el mundo (Palestina o Ucrania, por poner solo dos ejemplos) que nos dan la versión más irracional y dura de hasta que punto es capaz el ser humano de llevar la mayor brutalidad y destrucción a otras personas sin respetar ni siquiera a niños, mujeres o ancianos, (en Palestina han muerto más de 5.000 niños inocentes en menos de dos meses de conflicto). A pesar de todo, son muchas más las personas de todo el mundo que anhelamos la paz y la solidaridad entre todos los pueblos de la Tierra. Es mi deseo más profundo que se acaben las guerras en el mundo y aunque soy consciente de su dificultad no por ello hemos de desistir en la lucha para conseguirlo. Esperemos que entre tanta destrucción y muerte sea capaz de crecer una rosa, un clavel o, al menos, un matojo de hierba verde y en el cielo azul divisar una paloma blanca con un ramo de olivo en su pico.

También deseo para mi país, España, todo lo mejor para el nuevo año que estamos a punto de iniciar. Espero que, en 2024, se termine de una vez la crispación política que estamos viviendo en los últimos meses y que los políticos estén a la altura de las circunstancias dejando a un lado las malas formas, insultos y faltas de respeto mutuos para centrarse en lo que realmente interesan a los españoles que es mayor bienestar, erradicar la pobreza, reducir el paro y la inflación…Los políticos no están en sus cargos para acarrearnos problemas y gastos públicos de difícil justificación sino que, por el contrario, están para resolver los problemas existentes que padecemos desde el inicio del COVID hasta hoy en día.

Se avecinan tiempos difíciles desde el punto de vista económico y social y solo se podrán solucionar si todos colaboramos conjuntamente, cada uno en su puesto, mirando no solo los intereses individuales sino los intereses de todos en común. Los problemas no se solucionan sacando las banderas de España a la calle y gritando consignas muchas veces insultivas o aferrándose al poder de la Moncloa pactando con personas que han sido juzgadas y condenadas por delitos y que, ni siquiera, se arrepiente de lo que han hecho, por tan solo siete diputados necesarios para formar gobierno. Hemos de tener unos principios morales o éticos para saber hasta donde podemos llegar y no ir en contra de razonamientos que se defendían hasta hace solo unos meses, cambiar dichos principios como si nada e ir en contra de los propios fundamentos de su propio partido.

Con banderas o sin ellas todos somos españoles y para que España mejore hemos de cumplir con Hacienda (pagando el IVA y todos los impuestos aprobados por cada gobierno) sin llevar las empresas a otros países para pagar menos. De todo esto sabemos mucho los trabajadores que vemos como nuestras nóminas, a veces, se ven disminuidas por el aumento del IRPF. Los trabajadores no tenemos escapatoria. ¿Cumplen todas las empresas con los impuestos que han de pagar o evaden todo lo que pueden?. Las empresas sumergidas que ni existen sobre el papel son bastante numerosas al igual que el dinero negro que se mueve sin ningún control.

Bueno, no me quiero extender más ni ser reiterativo así que, simplemente, os deseo a todos y a tod@s una ¡!!Feliz Navidad!!! y ¡!!Próspero Año Nuevo!!!.

¡!!Prosperidad, paz y amor para todos!!!.