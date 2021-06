Honorable Presidente Laurentino Cortizo :

Ante la actitud irresponsable antiecológica de gobiernos anteriores y Laurentino Cortizo al solapar sobreproteger la destructiva y tóxica megaminería a sabiendas de los daños a la Biodiversidad, salud nos genera indignación que expresamos ante Panamá y al Mundo.

El Gobierno de Panamá dicta resoluciones 89 y 90 del 18 de mayo del 2021 que concede nuevas tierras para el avance de la megaminería. Estas resoluciones son burla para los panameños, verdadero “colmo de la verecundia y la desfachatez” Prof. Boris Cruz Chen. Resolución rechazada por la mayoría de Panameños.

¡Panameños ya es hora de ponerle un alto total a los Juega vivos de nuestros gobernantes y empresaurios de la megaminería!

“Ante las concesiones de más de 25 mil hectáreas en territorio del corredor mesoamericano (1) ubicado en el distrito de Donoso, el actual gobierno pretende incorporar al régimen de concesión minera a los corregimientos Coclé del Norte y San José del General, buscando explotar 329 km cuadrados para la extracción de cobre, en medio de la Reserva Forestal del Parque Omar Torrijos. Ante estas declaraciones del Ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez, los colectivos ambientales, organizaciones universitarias y sociedad civil, no se han tardado en reaccionar. La convocatoria a la protesta se dio en ciudad de Panamá, Chiriquí, Santiago y Coclé.

En ciudad de panamá se manifestaron fuera de las oficinas del MICI, reafirmando el rechazó ante las resoluciones 89 y 90 del 18 de mayo del 2021, comunicadas por el Ministerio de Comercio e Industrias, sin consulta ciudadana; lo más indignante es que todas estas concesiones arbitrarias que se dieron la semana pasada, están en función del beneficio de transnacionales extractivas” Irene García (2)

Señores por Respeto y Obediencia a la Constitución Política de Panamá (3) Ustedes de manera doble deben defender nuestra ecología y biodiversidad. Señores del CEN (Comité Ejecutivo Nacional) del PRD. (Partido Político: Partido Revolucionario Democrático) No afirmen ni defiendan las mentiras en cuanto a la actividad minera “megaminería: minería metálica a cielo Abierto” por su acción depredadora y tóxica en contra de toda vida jamás fue, no es y no será responsable ni sostenible.

Esta gran mentira procede de los empresarios sin escrúpulos que de manera perversa realizan esta actividad anti vida con tal de multiplicar sus fortunas en miles de millones de dólares que obtienen de la megaminería, actividad 100% depredadora por lo que se les llama empresaurios, y realizan su capitalismo en países subdesarrollados donde en contubernio con malos políticos que llegados a gobernantes siguen participando de la corrupción para permitir el avance de esta indeseable actividad, porque la megaminería con su ecocidio y amputación ecológica son irreversibles ( díganme ¿que plantas, cultivos, bosque et. pueden crecer en las gigantes oquedades que en su fondo almacena químicos tóxicos que deja la megaminería? los químicos metales pesados tóxicos se filtran a los mantos friáticos (aguas subterráneas) y contaminan ríos y aguas profundas cuesta abajo , agua utilizada para consumo humano y riego agrícola que enferman a los que toman el agua de estos ríos y consumen esos cultivos, estos tóxicos se van acumulando en el cuerpo humano por varios años, ocasionan enfermedades, “En Coclé ya tenemos elevación muy significativa de enfermedades renales graves en los últimos 10 años.

El sector salud CSS y MINSA deben tomar cartas en el tema epidemiológico en el área de detección y prevención de las enfermedades renales con cifras alarmantes sobre todo en la Provincias de Coclé y Colon Provincias donde precisamente realizan la megaminería. Por lo que estos empresaurios neoliberales realizan el capitalismo salvaje que tenemos que expulsar de Panamá.

Propuesta para la Solución del Problema. En el mundo han tomado medidas drástica en contra de la megaminería. En Europa la han prohibido en la mayoría de países del Primer mundo.

En Países con menos corrupción que el nuestro, también Subdesarrollados como el nuestro En El Salvador, Costa Rica la han prohibido. ¿Por qué no la podemos prohibir en Panamá?. El avance del Capitalismo salvaje con su tóxica megaminería Representa la Corrupción Internacional trasplantada a Panamá donde ya ha hachado raíces esta megaminería producto de la corrupción Interna donde los gobernantes post dictadura han participado de manera activa al permitir, solapar entrar en contubernio con estos empresaurios.

No tenemos la mínima duda. Los extranjeros capitalistas salvajes que con la megaminería destruyen y envenenan nuestra biodiversidad d gracias a la permisividad y contubernio de anteriores y actuales gobernantes y dirigentes de partidos políticos que se han dejado corromper porque en lugar de defender el Régimen Ecológico de la Constitución se venden por : ¿unos lingotes de oro?, o ¿por un puñado de dólares? o ¿acciones en las mineras?, Con lo que cometieron y cometen delito de Corrupción y complicidad con el ecocidio y amputación ecológica, más Violación al Régimen ecológico de la Constitución.. Son exponentes unos y cómplices otros del peor neoliberalismo el depredador que promueve, fomenta actúa en el exterminio de la vida: de personas, bosques, ríos, mares flora y fauna del planeta.

Para Proteger defender y asegurar la permanencia de nuestra vida silvestre, la salud de nuestros ecosistemas bosques, que nuestros ríos nos prove4an de agua potable sin los metales pesados tóxicos producto de la megaminería, y que estos químicos no intoxiquen nuestros arrecifes y mares, para asegurar una vida sana en los campesinos Panameños de Coclé y Colon que ya tienen elevadas cifras de enfermedades renales por la intoxicación por acumulación de metales pesados: utilizados en la separación de metales más los metales pesados que se desprende en el largo proceso de fragmentación y trituración de las rocas para obtener los metales preciosos en las instalaciones mineras.

Propuesta No. 1 Convocamos a las fuerzas Vivas de Panamá porque en la lucha contra la megaminería Tenemos que unirnos todos sin diferencia alguna para exigir a nuestro Gobierno Cumpla respeten y hagan respetar cumplir “el que violan” Régimen Ecológico de la Constitución. Artículos: 118, 119 120, 121 que obliga a Ciudadanos y Gobernantes el cuidado y protección de la biodiversidad.

Hemos protestado de múltiples maneras y nuestros gobiernos nos han cosificado. Han agotado nuestra paciencia mientras el Ecocidio avanza, los enfermos renales se incrementan con el sufrimiento humano y el riesgo de perder la vida. El costo económico al Sector Salud aumenta. Y el Gobierno abre nuevas tierras a la explotación minera en franca burla a la Constitución y a los Panameños.

Es hora de lograr acciones eficaces:

Propuesta No.2. Exigir al Gobierno Decrete a Panamá Territorio Protegido.

Propuesta No. 3. Se prohíba la megaminería en Panamá. Tal como lo han hecho muchos países.

Autor: Jorge Macías Jaramillo

(1)El Corredor Biológico Mesoamericano. Se extiende desde el Sur de México hasta Panamá. Es un corredor de vida silvestre. “En 1997 se integró la iniciativa del Corredor Biológico Mesoamericano, definiendo enlaces entre las áreas protegidas de Centroamérica ….para mantener los corredores entre ellas. Sus objetivos son mantener la diversidad biológica, disminuir la fragmentación y mejorar la conectividad del paisaje y los ecosistemas; promover procesos productivos sustentables que mejoren la calidad de vida de las poblaciones humanas locales que usan, manejan y conservan la diversidad biológica.” Fuente. Corredor Biológico Mesoamericano. https://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/corredorbiomeso.html

(2)Fuente: Continúan las manifestaciones en rechazo a la minería en Panamá Por: Irene García. Colectivo Voces Ecológicas COVEC en Observatorio Socioambiental, Panamá27 MAYO, 2021 https://www.ocmal.org/continuan-las-manifestaciones-en-rechazo-a-la-mineria-en-pan

(3)Constitución Política de la República de Panamá. Régimen Ecológico Artículos 118, 119, 129 y 121 https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2083/CONSTITUTION.pdf