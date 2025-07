Veo a esos corredores en sus redes grabándose corriendo con la marca de la hora y temperatura ¡a 38 grados en el exterior! y pienso… ¿Será un momento selfie? Lo mismo lo hacen “sólo” para grabarse y luego paran la cámara y no corren?, o ¿será la locura veraniega que fríe el cerebro y sí están corriendo? Ya no sé qué pensar, pero el riesgo que corren, nunca mejor dicho, es real y opino que no es recomendable difundirlo como si fuera tan chulo correr en ese ambiente.Quizá un corredor necesite entrenar a esas temperaturas por algo especial… pero habría que explicarlo a la gente que ve como fulanito corre a 38º que seguramente, por la hora podrían haber sido 39 o 40… y que eso… es un peligro. En general, se considera que a partir de una temperatura de 32º C (89,6º F) es aconsejable evitar realizar ejercicio físico intenso. A partir de 38º C (100,4º F) se desaconseja realizar ejercicio físico: al cuerpo le resulta muy complicado mantener la temperatura corporal..Es vital conocer cómo cuidarnos y cómo prevenir lesiones en verano cuando el calor se intensifica.Suelo recomendar además de adaptación de la dieta y hábitos, una serie de complementos nutricionales que contienen nutrientes que el cuerpo utiliza para sostener la flexibilidad, la fuerza, el tono de los vasos, regular la inflamación normal asociada al ejercicio físico y mejorar el rendimiento y la recuperación. Cada persona es un mundo, y cada actividad física y deporte tiene sus requerimientos.. Si lees este artículo y te interesa, contacta conmigo. Hechas estas reflexiones, aquí presento una serie de datos y consejos para prevenir las lesiones en verano y en calor. Porque claro, no es lo mismo el verano a 23º, llovizna… en fin… nos entendemos 🙂

Tejidos elásticos e hidratación: manteniendo el movimiento ágil

La piel, las mucosas, y también los ligamentos y tendones, vasos, fibra muscular y los pulmones, son tejidos elásticos que necesitan hidratación para su bienestar y funcionalidad, para el tono y la adaptación. Las altas temperaturas y una falta de cuidado adecuado pueden dañar las estructuras elásticas del sistema locomotor, respiratorio y circulatorio y perjudicar seriamente a la actividad física y deportiva, así como a la salud en general.Hemos de tener en cuenta que el calor afecta tanto al cuerpo como a la mente.En verano, con el calor, los tejidos elásticos se pueden deshidratar más debido, principalmente, a la mayor transpiración.

Falta de hidratación perjudica al deporte y actividad física

Con las altas temperaturas y mayor transpiración hemos de tener especial cuidado para prevenir las lesiones en verano por calor y por la falta de hidratación es fácil notar:

mareos,

calambres,

rigidez,

entumecimiento,

hormigueo,

desequilibrio,

movimiento torpe,

falta de agilidad,

caídas

La falta de hidratación implica que el sistema nervioso, el sistema locomotor y el sistema circulatorio no pueden trabajar bien. Nuestro cuerpo es como “una pila, una batería”, y necesita “agua” y elementos como potasio, magnesio, fósforo y otros, que en nuestro caso provienen en su mayor parte del agua aportada por la bebida y alimentos con alto contenido en agua como algunas frutas y verduras. Considerar una suplementación nutricional puede ser una buena idea, yo lo hago, y que sea siempre con productos y marcas de confianza y seguridad.

¿Sabías…?

El agua actúa como “refrigerante” ya que tiene una gran capacidad de absorber calor y participa en mantener una temperatura corporal adecuada.

12 Consejos importante para entrenar en verano y con calor

Durante el verano y los días con más calor, por tu bienestar, por tu seguridad y para la prevención de lesiones:

Evita las horas centrales del día en el exterior, como norma general. En verano, la temperatura exterior máxima puede alcanzarse entre las 16 – 18 horas dependiendo del lugar y de si hay horario de verano o no. Cada lugar es diferente. Si estás en un lugar diferente al tuyo habitual, revisa la previsión de temperaturas, humedad ambiente, viento… no te fíes. Revisa la temperatura. No entrenes ni realices actividad física en temperatura elevada. Con frecuencia escuchamos: “yo voy mejor con calor”… pero ¡cuidado con ese calor! Revisa las recomendaciones de temperatura que te hemos puesto. Adapta tu entrenamiento a: tu edad, complexión física, humedad ambiente, viento, ropa o equipamiento, peso extra o no que transportas, el momento del ciclo menstrual, además del tipo de actividad física… importan a la hora de tu entrenamiento y de prevenir lesiones en verano. Bebe agua de manera regular, asegura una ingesta de electrolitos en torno a y durante a la práctica deportiva, come ligero, refréscate. Evita las comidas copiosas. Planifica tu aporte nutricional. En compañía es mejor. Procura no entrenar solo o sola. Ve en grupo por si necesitáis ayudaros. Modificar o cancelar es de sabios. No pasa nada por verse en la situación de tener que cancelar un entreno o modificar la hora para que sea una hora más propicia. Si entrenas en interior asegúrate de que la temperatura y la ventilación del lugar son adecuadas. Utiliza ropa adecuada. Los tejidos de tu ropa también te protegen. Se dispone hoy día de una amplia gama de tejidos técnicos que facilitan el bienestar en verano. Cámbiate al terminar. Recuerda que quedarse con la ropa puesta después de sudar no es buena idea ni es higiénico. Protección frente a picaduras y plantas urticantes. Si sales “al campo” donde hay vegetación: Lleva protección en las piernas, calcetines, pantalones largos. Mete los pantalones por debajo de los calcetines. Esto evita heridas y problemas tanto con plantas que provocan irritación, como con picaduras, por ejemplo, de garrapatas que te pueden jugar una mala pasada, no solo en el momento sino a medio y largo plazo como son exposición a neurotoxinas o enfermedades como Lyme.

Tu salud y tu seguridad son lo más importante si deseas seguir disfrutando de tu actividad física y deporte por muchos años.

