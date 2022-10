Sin embargo, lo más preocupante es que la comunidad de científicos nos advierte: “Lo peor está por llegar”. Lo que se ha visto hasta ahora sólo es un inicio. Las complicaciones climáticas que afrontan habitantes de América Latina, Europa, Asia o África, irán multiplicándose con el aumento de las temperaturas.

Ya es un hecho que el planeta se ha calentado por encima de 1,5ºC desde la época preindustrial, causando graves cambios en el ciclo del agua, pero ahora el planeta se avecina a la “frontera impensable” de los 2ºC. Más allá de este límite, los científicos reconocen que no se sabe lo que puede ocurrir. Extinción masiva de especies, falta de alimentos, desaparición de entornos naturales, y tal vez: la puesta en riesgo de la existencia del ser humano, son algunos de los escenarios que se barajan,

Por eso es tan importante entender qué es el fenómeno del cambio climático en el que estamos inmersos y cuáles son las actividades humanas que más contribuyen a ese efecto. A continuación, encontrarán un listado de 5 libros destacables para informarse sobre el calentamiento global e iniciar un camino consciente para combatirlo.

1-. Capital fósil (2020), de Andreas Malm

Para comprender exactamente las raíces del cambio climático, más allá de sus consecuencias o de cómo combatirlo, “Capital fósil” se posiciona como uno de los mejores ejemplos de rigurosa actualidad. Escrito por el sueco Andreas Malm, una de las voces más relevantes dentro de este fenómeno, apunta que todo comenzó en Gran Bretaña con la máquina de vapor.

“Desde el Manchester del siglo XIX hasta la actual explosión de las emisiones en China, desde el triunfo original del carbón hasta el estancado cambio hacia las energías renovables, este interesante estudio se centra en el corazón candente del capital y demuestra, con una profundidad sin precedentes, que bajar la temperatura requiere emprender un derrocamiento radical del orden económico actual”, expresa.

Para Malm, el cambio climático supone un sol que proyecta despiadadamente una nueva luz sobre la historia. “Cuando los científicos de la naturaleza descubrieron el calentamiento global, legaron a los historiadores un hallazgo que aún distaba mucho de ser completo: estas cosas estuvieron ahí durante dos siglos, invisibles hasta el presente”, explica el escritor sueco. Que sea un proceso relativamente desconocido hasta hace poco no significa que no se deba reparar. “Ahora toca levantar mil piedras”, considera y augura un futuro en el que no se deba depender de los combustibles fósiles.

2-. África: cambio climático y resiliencia (2022), de Johari Gautier Carmona

Debido a ciertas realidades geográficas y socio-económicas, el continente africano es reconocido por la comunidad científica como “el más afectado” de todos los territorios del mapa mundial. Sin embargo, África sólo es responsable del 3,8% de las emisiones de gases invernaderos. En comparación con las emisiones de China, Estados Unidos y Europa, respectivamente 23%, 19% y 13%), esto supone una terrible injusticia ambiental.

El libro de ensayo “África: cambio climático y resiliencia” (Universidad Autónoma de Barcelona, 2022) es una gran vitrina para entender los retos del calentamiento global. Como bien lo explica la revista África Mundi, esta obra es “un recorrido institucional, fáctico y contrastado del papel de África en el calentamiento global. Desde las diferentes cumbres y encuentros internacionales, pasando por las actuaciones a nivel nacional y siguiendo por un abanico de soluciones que nacen en el seno de África”.

El periodista Johari Gautier se apoya en colegas, investigadores y documentos oficiales para justificar a la perfección una realidad silenciada: África no tiene la culpa del calentamiento global, pero aun así, está viviendo sus peores consecuencias. Y estas consecuencias deben servir de lección para el resto del mundo, pues la lucha de África también terminará siendo la lucha de todo el planeta. El libro puede conseguirse en este enlace.

3-. Argonauta (2020), de Pablo Rodríguez Ros

Tras diez años de investigación en mares y océanos sobre el efecto que el cambio climático tiene en estos, el científico Pablo Rodríguez Ros, doctor en Ciencias del Mar, publicó esta gran obra que combina ciencia y humanismo. Rodríguez Ros aborda desde diferentes perspectivas la crisis global desde la exploración científica contemporánea.

Argonauta es un libro de aprendizajes y de viajes por los mares y océanos del planeta. Es una obra imprescindible para entender cómo cambian los hábitats, el impacto de estos cambios y sus efectos en los continentes. Porque el equilibrio nace también en los mares.

4-. Los límites del crecimiento (1972), de Donella Meadows

Este libro se presenta como uno de los proyectos más ambiciosos en relación con el cambio climático. En 1972, cuando muchos todavía ni conocían esta realidad, un equipo de científicos trabajó en la elaboración de un informe encargado al MIT por el Club de Roma.

En él se encontraban involucrados investigadores tan prestigiosos como Dennis Meadows, Jørgen Randers, Farhad Hakimzadeh o Marilyn Williams y estaban coordinados por la biofísica y científica ambiental Donella Meadows.

El proyecto se publicó en forma de libro y fue para muchos el punto de partida en esta lucha por preservar el medio ambiente. “Los límites del crecimiento” relataba ya en la década de los setenta que si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales, se mantenían sin variación, se alcanzarían los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos cien años.

Con el paso de los años, y a medida que las predicciones de los científicos se confirmaban, el libro ha sido actualizado en numerosas ocasiones. “La humanidad puede y debe responder a las señales que indican que el crecimiento mundial alcanza ya unos niveles insostenibles. Ha llegado el momento de buscar soluciones políticas, económicas y sociales para alejar el mundo del borde del abismo al que se asoma”.

5-. La venganza de la Tierra (2007), de James Lovelock

La teoría de Gaia, del científico británico James Lovelock, sostiene que nuestro planeta se regula a sí mismo para preservar la vida y la estabilidad de la que ha gozado siempre nuestra Tierra.

No obstante, la incesante contaminación del ser humano y su tendencia a exprimir el planeta hasta dejarlo sin jugo alguno hace que la Tierra tome las medidas necesarias. Gaia amenaza al planeta, a nosotros, con la extinción. Sin duda un libro aterrador que, mejor pronto que tarde, todos deberían leer para comprender a lo que nos enfrentamos como especie.

Según el autor, La Humanidad no sólo está a punto de autodestruirse, sino que todas las soluciones propuestas o aplicadas hasta ahora no pueden resolver el problema (la biomasa, la energía solar, etc.). Apasionante y desconcertante.

A modo de conclusión, estos son unos libros a leer con calma, pero urgentemente. El planeta Tierra nos exige más conciencia y compasión.

Autora: Verónica Salas