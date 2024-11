1

Intentemos “situar” este pensamiento.

La próxima semana, en la Universidad Católica en Santiago de Chile, voy a un congreso o reunión internacional de 3 dìas dedicada al filósofo francés de muerte reciente (2021), Jean Luc Nancy.

Responsable, leo varias publicaciones suyas. Entro a su “Corpus” –obra señalada, al parecer, como “cumbre”-, y salgo. Voy a “El intruso”, y, siendo muy breve, la termino con un ‘sabor’ agrio en alguna parte. Paso a “La comunidad operante”…, y la dejo ahì suspendida y yo algo desconcertado.

Al principio, en algún momento, había revisado “58 indicios sobre el cuerpo” y nada me satisfizo allì. Una especie de torpe poesía cuyo “asunto” quizá dònde s’encuentre.

La palabra que viene a mi es: superfluo. No de super fluidez, sino, tal vez, al modo de H. Arendt hablando de còmo un genocidio se puede legitimar en los llamados “tiempos modernos”. Porque algún@s perciben pueblos enteros cuya presencia no produce relevancia ni diferencia alguna. Aquì ocurriría como cientos de páginas que uno lee y “no-pasa-nada” –lo que es peor que si pasara algo…

2

Por la noche, para llamar el sueño, ‘ojeo’ unos videos de you tube y encuentro una entrevista al físico contemporáneo y vivo Leonard Susskind (lo entrevista el hindú Curt Jaimungal, del programa “Theories of Everything”). De él hay quienes lo han bautizado “padre de la teoría de cuerdas” –y aquí acompañado de la siguiente reseña: “Renombrado físico teórico que ha influido profundamente la elaboración de los actuales entendimientos de la mecànida quàntica, los hoyos negros y la ‘naturaleza del Universo’”.

Ojeo porque, no siendo ningún físico, solamente entretengo el entendimiento. Pero resulta que toda esa conversación podríamos afirmar que sucede alrededor de cierto “fracaso o parecido” de la teoría de cuerdas.

El hombre responde con calma pero dejando muy en claro, de entrada, que, en definitiva, “hay cosas que no entiendo y no puedo explicar”. Frase qu’ está ya muy lejos de aquel optimismo de los científicos de hasta hace 100 años, que recitaban alegres este “No entiendo” descansando en el optimismo del “progreso-del-conocimiento-cientìfico” (identificado con un “todo-conocimiento-humano-de-verdad”).

No. Susskind no es ni un simplificador ni un necesitado de “trabajo-en-una-buena-Universidad”. Admite el valor cómo la teoría de cuerdas, dice, permite en su interior cierta co-existencia de mecánica quàntica y gravedad –“lo cual ya es mucho”…

Pero su juicio es “lapidario”: después de 20 o 30 años, ha llegado a la conclusión de que esta teoría (de la que dicen es “padre”), no trata de ningún “mundo real”. Mientras y sin embargo, sigue siendo una estupenda “estructura matemática”.

3

Sigo escuchándolo. Entonces comienza a gestarse en mi la siguiente intuición-hipótesis: al escucharlo còmo habla y formula su reflexión y su “problema”, me parece que asì podría estar ocurriendo su “dead end” teórico: ya no coincide (y tal vez jamàs llegará ya a co/incidir), la parte teórica –que formula y propone un “lo-qu’es-real-es-asì”-, con los “datos” que dicen un “somos-asì-aunque-como-puros-resultados-en-cifras”…

Entonces sucedería algo como esto: las cifras/nùmeros, asunto “elemental-matemático” <son/describen> lo real aunque ya nadie entienda a qué refieren como “universo-de-lo-real”.

La definiciones, que deben “clarificar” este entendimiento, solo terminan imposibilitando cualquier comprensión de “lo-que-sucede”. O sea, o hay definiciones fundamentales o hay hechos elementales. Pero, si hay unos, contradicen los otros. O tienes teoría “sùpersofisticadas” –como aquella hipótesis de la “súper simetría” que Susskind pareciera tener que aceptar matemáticamente, mientras la rechaza como imposible en lo real–, o tienes billones de “datos” que finalmente nadie sabe “què-son”.

Incluso Susskind se queja porque, dice, los jóvenes físicos ya no se interesan en los límites de la física, sino en lograr y cuidar wenos puestos de trabajo: “No se arriesgan. La cosa es demasiado difícil e incierta”. Pueden pasarse la vida entera tratando de llevar adelante un solo experimento que al final sòlo resulte una especie de tautología-de-la-hipòtesis.

“Les falta coraje”, añade, agregando otro elemento a la decadencia de las academias universitarias de todo Occidente.

4

Imposible (y paradojal) intentar algo como “conclusiones”. En cambio, intuiciones e indicaciones “a-la-Aristóteles”, indicando con el dedo índice: por ahí….

Que eso “superfluo” de alguna filosofía actual co/responde al entuerto de esta física. “Superfluo” diría: no-se-sabe-de-què-esta-hablando, pero-habla-sofisticadamente: parece que pasa algo. Y seguramente soy yo el que “no-entiende-nada”. O sea, son curiosas frases que seguramente dicen de asuntos muy “serios” pero indiscernibles.

Y me llama “profundamente” l’ atención la insistencia de Nancy con las frases que definen un: “esto <es> eso”, donde este <es> pareciera estar introduciendo una nueva definición que viene, en un cierto “por-fin”, a “solucionar” los “problemas actuales” de la filosofía.

Y que a Susskind probablemente le hace mucha falta leer y conocer a un J. L. Borges (conversando talvez con Derrida), y sus cuentos de los infinitos, los laberintos, y cierta sobreabundancia de espejos (espéculos) en los mundos humanos. Porque sus honestas “confesiones” indicarían además que, a-estas-alturas-de-las-ciencias” pareciera no se puede <ser-un-físico> y “ser-un-filósofo>, todo a la vez. Una aparente pretensión de mucha academia en los EEUU.

Que al filósofo habrìa que señalarle mejor no escribir este tipo de libros, sin qu’ ellos trasparenten experiencias (ya que no experimentos). Al mismo tiempo, los experimentos actuales de los físicos “de-punta”, cuando ocurren, entregarían millones de cifras que no se sabe.…, mientras los “ensayos” de los filósofos terminan en publicaciones que compran todas las Universidades-de-prestigio” para comenzar fraseos…

Y es posible que “en los próximos 10 años” ya ninguna referencia real –de los <ex>-, sea inevitable, con la mirada hacia si mismo que trae la IA.

(En cambio, pareciera que me aqueja esta “realidad”: esta noche los ratones de la casa donde ahora habito no me dejan dormir y me tendrè que mudar urgente).