Como tantos años estoy nuevamente compartiendo un mensaje a todos los hispanoparlantes de este mundo conectados a través de esta prestigiosa y generosa revista. Revista que conmina a la unión, a compartir, a tolerar, a confiar, a la crítica y la autocrítica, a la curiosidad y tantas emociones y expresiones que tienden a que nos humanicemos y pensemos.

Tanto este como el anterior año han sido difíciles, sin duda que la pandemia generó muchos problemas de todo tipo en nuestra sociedad. No voy a extenderme en esto ya que mucho se habló del tema. Evidentemente seguimos complicados, algunos un poco mejor, otros no tanto, otros muy mal. Pero sin duda que más allá de todos los males, cuando llega la Navidad, por una extraña razón hay un cambio, ya seas religioso o no, algo pasa. Una oleada de buenas emociones campea por el mundo, se planifica el encuentro (con medidas, protocolos, etc) la familia se comunica, hay ambiente festivo, hay ambiente navideño.

Y creo que necesitamos muchas dosis de Navidad para seguir adelante, para enfrentar el 2022 con esperanza y buenos deseos para todos. Es necesario que nos vacunemos con muchas dosis de Papa Noel, Reyes Magos, y toda aquella festividad, que nos alegre el corazón y nos de paz de espíritu. Mi deseo es que todo esto nos ayude a mejorar en nuestra tolerancia, nuestra convivencia, nuestra generosidad, nuestra conciencia. Vivir la vida de la mejor forma que podamos y siempre recordando que vivimos con otros, respetando y comprendiendo.

¡¡¡¡Muchas felicidades en esta Navidad, el mayor de los éxitos y mucha abundancia para el 2022!!!!