“Un joven trabajador paquistaní duerme una siesta durante un descanso en una fábrica a las afueras de Islamabad, Pakistán, hoy martes. Varias organizaciones de trabajadores han organizado eventos para mañana en todo Pakistán para destacar los problemas laborales a los que se enfrenta el país, con motivo del Día Internacional de los Trabajadores.”

“Un joven trabajador pakistaní…” Pero en realidad es un niño y debería estar en el colegio, aprendiendo a leer, a escribir, a pensar, a distinguir el trabajo de la explotación, la dignidad de la miseria, la libertad de la esclavitud.

“…duerme una siesta…” Pero este sueño del niño no es para reponer energías antes de merendar y jugar un rato, o tal vez antes de acudir al entrenamiento de fútbol. Esta no es una siesta; no se duerme dentro de un bidón vacío. Esto es un desmayo de agotamiento, de sed, de hambre y de vida mala.

“…durante un descanso…” Pero este descanso no está incluido en algún contrato o convenio, porque no lo hay. Porque allá, y en muchos otros lugares del mundo, muchos niños están esclavizados por multinacionales que les roban la infancia, la salud y el alma. “El trabajo infantil es ilegal y atenta contra los Derechos Humanos”, diremos los buenos ciudadanos de este lado del mundo. Y seguiremos leyendo el periódico hasta que lleguemos por fin a la sección de cotilleos. Mientras tanto, allá en Islamabad, por decir alguno de tantos sitios, el patrono de este pequeño pensará: “Los derechos humanos, sí, claro, mira cómo me río.”

“…en una fábrica…” Pero el teletipo no nos dice qué se produce en esa fábrica para que este niño tenga que trabajar hasta la extenuación. ¿Fabricará él nuestras camisetas low-cost? ¿Nuestros pantalones vaqueros? ¿Las zapatillas de deporte? ¿El bolso “artesanal”? ¿Manipulará algún producto químico? ¿Colorantes, ácidos, corrosivos? Solo sabemos que el trabajo lo agota, eso está claro.

“…los trabajadores han organizado…” Pero el teletipo no dice si estos trabajadores, que van a organizar eventos por todo el país para protestar, tienen derecho a sindicarse, o posibilidad alguna de establecer diálogo con los patrones. No dice si entre ellos habrá también mujeres. No dice si las protestas serán reprimidas brutalmente.

Demasiados “peros” para una sola fotografía. Demasiada corrección política para un solo teletipo. Y el mundo seguirá girando, y no nos bajaremos de él, y dentro de un instante estaremos ya pensando en otra cosa, y el niño pakistaní despertará con la boquita seca y el estómago rugiente, y entrará de nuevo en la fábrica. Y el mundo seguirá girando.