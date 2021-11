En su taller de artesanía Florentino Iglesias crea con sus manos, entre la arcilla y el metal, obras y piezas que nos hacen volver al pasado (como es el caso de la cerámica denominada del Rayu, del s. XVIII que evitó su desaparición) o enormes jarrones y murales hechos de gres (a más de 1200 ºC de cocción) donde el colorido y sus figuras abstractas nos hacen pensar en un mundo de fantasías, mitologías asturianas, deseos y esperanzas.

Este importante e interesante ceramista asturiano ha realizado numerosos encargos del Principado de Asturias, ayuntamientos y otras instituciones para distinguir a personas destacadas de nuestra Comunidad Autónoma. También crea obras originales y únicas de destacadas proporciones para particulares y, en especial, para las casas rurales dedicadas a actividades turísticas, en cuyas paredes cuelgan monumentales murales de cerámica gres de gran variedad de colores y figuraciones abstractas.

Florentino Iglesias sale periódicamente por los medios de comunicación como periódicos (El Comercio, La Nueva España o La Voz de Asturias) y por la TPA (Televisión del Principado de Asturias).

Vamos con la entrevista.

P. ¿Cuándo empezaste a interesarte por la artesanía?

R. Cuando trabajaba en una empresa cárnica. Quería hacer algo para desconectar después del trabajo. La cerámica me enganchó y enfoqué mi vida hacia ella

P. ¿Quién o quiénes fueron tus maestros, por así decirlo?

R. Mis primeros maestros fueron Jesús Sagasti y Flor. Tenían un taller de cerámica en Noreña pero se cerró hace años. Empecé a ir a ese taller después de trabajar, allí me enseñaron los inicios de la cerámica y a construir hornos para cocer las obras.

P. ¿Qué artesanos ceramistas consideras que fueron los más importantes en los últimos siglos?. ¿Y en la actualidad?

R. Sin duda el japonés Shoji Hamada y el inglés Bernard Leach, con ellos empezó a hacerse la cerámica actual, llamada también cerámica de autor. También los miles de alfareros que con su oficio aguantaron los vaivanes de los siglos. Los chinos que inventaron la porcelana, también me parecen muy importantes.

En la actualidad hay muchos, pero a mi en particular me parece una obra muy interesante la del valenciano Xavi Montsalvatge.

P. ¿Qué obra u obras artesanales de las miles que has hecho con tus manos te ha quedado una huella especial o más bien un recuerdo inolvidable?. ¿Quién te la encargó?. ¿Dónde está actualmente?.

R. La decoración de una casa, encimeras, mesas, lámparas, lavabos, apliques, etc . Nos la encargó un amigo de toda la vida. La obra está en Marcenao, Asturias.

P. ¿Se puede vivir dignamente con este oficio tradicional en la actualidad?

R. Si, pero echando muchas horas en el taller.

P. Entre tus muchos logros cabe destacar la recuperación de la artesanía denominada del Rayu (Siero). ¿Nos puedes decir cuándo comenzaste a interesarte por su recuperación y porqué lo hiciste?

R. Fue una idea del grupo de folclore e investigación El Ventolín de Pola de Siero, todos los años por Güevos Pintos rescatan un oficio perdido, hace unos años contactaron con nosotros para ver si queríamos colaborar con ellos y rescatar la cerámica. No lo dudamos y desde entonces con ella seguimos. El último alfarero data de 1936. Jovellanos la llamó la Talavera del norte. Es una cerámica blanca con decoración en azul usando óxido de cobalto.

P. ¿Hasta qué lugares llegan tus obras artísticas?. ¿Recuerdas algunas ventas fuera de España?.

R. Que recuerde Hay obras nuestras en EEUU y por toda Europa, pero sobre todo en Italia. Allí vamos cada dos años a una feria en la que participamos cerca de 200 ceramistas de todo el mundo, la ciudad donde se celebra es Faenza.

P. ¿Dónde vas a exponer y vender tus piezas artísticas en los próximos meses?.

R. Pues esta Navidad expondremos nuestras obras en Zaragoza y Segovia durante la segunda semana de diciembre. En Oviedo durante todo el mes de diciembre, hasta el 7 de enero en la Plaza de la Catedral.

P. ¿Qué técnicas empleas más habitualmente para elaborar tus obras artísticas?. ¿Es difícil combinar la cerámica con el hierro?.

R. Sobre todo usamos grés y refractarios decorados con engobes de porcelana, la cocción es de 1200º. El combinar la cerámica con el hierro no nos plantea muchos problemas, aunque a veces diseñas algunas obras y cuando le añades el hierro no da el resultado esperado, pero no pasa nada empiezas de nuevo.

P. ¿Tu mujer Elvira, ¿de qué manera colabora en tu obra artística?.

R. Yo hago las piezas y Elvira las decora, el 50% del trabajo como mínimo es de ella.

P. ¿Qué obra te gustaría hacer que aún no has hecho?.

R. La que haré mañana cuando entre en el taller. Todos los días salen ideas nuevas y proyectos, unos salen adelante otros los pospones, otros se quedan en nada. La cuestión es ir al taller con las ganas de hacer algo nuevo.

P. Llevas más de 35 años trabajando entre el barro y el metal con tus manos. ¿Hasta cuándo piensas seguir con tu oficio?.

R.Aunque me jubile, seguiré yendo al taller

Muchas gracias amigo Florentino por responder a todas estas preguntas. Estoy seguro que a los lectores de Otro mundo es posible les ha gustado entrar en este mundo tan apasionante como antiguo cual es el oficio de artesano.

Para más información del taller y obra de Florentino Iglesias: Web. Laborna.es