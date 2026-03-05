Si es español le rogamos que mientras lee este artículo, consiga abstraerse de la opinión que tenga sobre Pedro Sánchez, ya que no pretendemos hablar sobre él (Es evidente que sus políticas causan división de opiniones, y que la corrupción de políticos próximos a su persona provocan rechazo en una parte importante de los ciudadanos).

Si usted es una persona normal, una madre o un padre, o un joven o un jubilado, le pedimos que no responda al dilema del titular hasta terminar la lectura.

¿Para evitar problemas, lo mejor es permanecer callado?

¿Hay que dejarse de fantasías y admitir que el mundo es como es, y que así seguirá siendo?

¿Se debe condenar y actuar firmemente, según las Leyes Internacionales, contra los países que no respetan los Derechos Humanos de sus ciudadanos?

¿Es lo correcto usar la mayor disuasión posible conforme a la Carta de la ONU frente a gobiernos dictatoriales y genocidas, antes que destruir ese país?

¿El mundo en el que deseamos vivir es mejor cuando se respeta el Derecho Internacional o cuando se actúa sin reglas?

¿El mundo en el que deseamos vivir es mejor cuando los conflictos entre países se resuelven según la Carta de Naciones Unidas y mediante negociaciones?

¿Es mejor y más práctico resolver los litigios entre países mediante el uso de la fuerza?

¿Es la mejor opción para el mundo que sigamos usando la guerra al antojo de los que piensan que tienen la bomba más grande?

¿En general en la vida, haga lo que haga el que manda, hay que llevarse bien siempre con él por lo que pueda pasar?

¿Es de quijotes defender la legalidad internacional cuando sabes que te puede traer problemas?

Si ha llegado con la lectura hasta aquí, suponemos que ya tendrá razones suficientes para responder al dilema.