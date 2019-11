Silveria Perez tiene 28 años y 4 hijos, uno afectado de desnutrición. Vive en la comunidad de Caparrosa, en Chiquimula, en la zona del Corredor Seco: “Ahora sólo comemos tortilla de maíz con sal. Como no hay frijol, sólo preparamos eso. Lo que gana mi marido no es suficiente porque él tiene que comprarse la comida y pagarse los gastos mientras está en México trabajando. Cuando trae aquí ya es una poquitera. Y como es poco, ya no alcanza para comprar todas las cosas que necesitamos. Ni siquiera para comprar una libra de maíz”.