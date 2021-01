Huérfanos, hambrientos, sin hogar,

pequeños guerreros inconscientes

deambulan en busca de comida.

“¡Jakula! ¡Jakula!”, gritan.

No conocen el miedo

sólo el del hambre.

Almas vacías, abandonadas,

ajenas al terror de la muerte,

ayudan allí, al regimiento,

donde se usan las armas para sobrevivir,

donde agua y fuego

apoyan vidas inmaduras,

preparándolas para la oscuridad.

Los niños soldados avanzan

armados hasta los dientes,

avanzan en primera línea,

enviados allí por los grandes

que, cobardes y vagos,

les prometen pan.

Matan los niños soldados,

matan contra su naturaleza,

obligados a beber alcohol,

listos para apretar el gatillo

y a enfurecerse en las entrañas

de la tierra ensangrentada.

Mueren los niños soldados

como hormigas aplastadas

en la cabeza,

como olas rotas

en las rocas

entre las paredes desnudas y negras

de una infancia que nunca tuvieron.

Orfani, affamati, senza casa,

piccoli inconsapevoli guerrieri

vagano alla ricerca di cibo.

“Jakula! Jakula!”, gridano.

Non conoscono paura,

solo quella della fame.

Anime vuote, abbandonate,

ignare del terrore della morte

aiutano lì, al reggimento,

dove le armi servono per sopravvivere,

dove l’acqua e il fuoco

sostengono vite immature,

preparandole all’oscurità.

Avanzano i bambini-soldato

armati fino ai denti,

avanzano in prima linea,

mandati lì dai grandi

che, codardi e pigri,

promettono loro il pane.

Uccidono i bambini-soldato,

uccidono contro natura,

costretti a bere l’alchol,

pronti a premere il grilletto,

a infierire nelle viscere

della terra insanguinata.

Muoiono i bambini-soldato

come formiche schiacciate

sulla testa,

come onde frantumate

sulle rocce

tra le pareti nude e nere

della loro infanzia mai avuta.

Autora Elisabetta Bagli

Puedes adquirir esta obra y ayudar a la investigación de enfermedades graves infantiles aquí