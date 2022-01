No todos somos capaces de salir adelante,

No todos sabemos llevar la voz cantante.

No todos hemos recibido la misma educación,

No todos tenemos la misma inclinación.

No todos somos colores abismales,

No todos somos iguales.

A veces se nos olvidan pequeños matices,

Matices propios de nuestras raíces.

Otras caemos en la desidia y en el pesimismo,

Dejando entrar al egoísmo dentro de uno mismo.

Pero siempre llegan unas fechas

que renuevan brechas.

Fechas denominadas Navidades

En las que todos se ponen cordiales.

Pero no debemos olvidar que la Navidad

No es una fecha, si no algo para recordar.

Recordar y llevar a cabo

Para obtener un mundo equilibrado.

Un mundo que obtiene y da

Con el apellido de la Navidad.

No todos salimos adelante de la misma manera, no todos hemos recibido la misma educación, no todos tenemos al mismo tipo de personas a nuestro lado, no todos somos capaces de tratar al prójimo como a uno mismo, no todos somos iguales. A veces se nos olvidan pequeños matices de nosotros mismos, a veces caemos en la desidia y en el pesimismo, no nos corrompemos y seguimos a la multitud como almas sin esencia. Hoy me gustaría hablar de esto mismo, de la esencia, nuestra personalidad, la personalidad es aquello que nos define, que nos hace únicos, que hace nuestro yo.

Para mi uno de los objetivos fundamentales para vivir es mantener ese yo propio de cada uno que nos hace diferentes de una manera muy especial, y cuando esto lo tengamos claro, y no dejemos que sea corrompido por la sociedad podremos ayudar a ésta misma.

Dicen que uno no puede ayudar al prójimo y ser la mejor parte de él mismo, si él no se cuida y mantiene su esencia. Ahora que estamos todos aquí reunidos para festejar la Navidad solemos ponernos muy afectuosos y solidarios con el prójimo, aunque esto debería de ocurrir todos los días.

La Navidad es el momento del año en el que deja ver nuestra verdadera cara sensible y abstraída por la mayoría, deja que pensemos en los demás y que nos tratemos a todos por igual, o eso es lo que la Navidad debería reflejar.

Irene Fernández Rodríguez. Premio Internacional de poesía joven “Alfred Asís”, 2020, (Chile).