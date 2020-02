Recientemente la administración central y el ministro de agricultura se ha reunido con ellos y están trabajando, junto con las grandes cadenas de alimentación españolas, para evitar la venta con pérdidas para el agricultor. La solución pasaría porque cada producto agrícola tuviese un precio mínimo de venta fijado por la administración aunque ello suponga cierto roce con Bruselas.

La verdad es que tal y como están las cosas en el campo los agricultores ni tienen un mínimo de beneficios para poder alimentar a sus familias y, además, comprar o poner a punto la maquinaria que precisan para su trabajo así como su mantenimiento.

Lo que comento se puede constatar fácilmente si comparamos los datos referentes a los precios que les costaba, en 2010 comprar un tractor al campesino (entre 16.000 a 26.000 euros) respecto a lo que les cuesta hoy (entre 35.000 a 68.000) así como el precio del combustible en esos años respecto al precio actual que pasó de 65 céntimos, en 2010, a los 90 hoy.

Veremos en esta tabla estadística los precios en origen que les pagaban los agricultores en los más importantes productos agrícolas en 2010 respecto a los precios en 2020 lo que demuestra la enorme caída de esos precios hasta llevar al campo español a una situación insostenible.

PRECIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRARIOS EN ORIGEN (2010-2020)

PRODUCTO AÑO 2010 AÑO 2020 DIFERENCIA% LECHE 0,28 0,33 +18 PATATA 0,21 0,21 = ARROZ 0,45 0,31 -31 LECHUGA 0,34 0,30 -12 TOMATE 0,60 0,61 +1.5 CEBOLLA 0,40 0,30 -25 FRESAS 1,50 1,27 -15 MANZANAS 0,65 0,38 -41 MELOCOTÓN 0,50 0,53 +6 NARANJA 0,23 0,28 +22 PLÁTANO 0,20 0,20 = PERA 0,70 0,66 -5.5 TRIGO 0,20 0,20 = ACEITUNA 1,94 1,78 -8

*Euros/Kg.

Como se puede comprobar en estos datos estadísticos los precios de los productos agrarios han caído de forma sustancial (manzanas, arroz, cebolla, fresas, aceituna…) a pesar del alza de los productos de las maquinarias agrícolas, carburante, recambios o mano de obra. Tan solo han subido algo los precios en los últimos diez años algunos productos (naranja, leche y melocotón).

Viendo este panorama, sin entrar en todos los productos agrarios ni en los productos cárnicos, no es de extrañar el malestar que demuestran los agricultores de toda España con importantes manifestaciones y cortes de carreteras y autopistas.

Más de 50.000 personas se han manifestado en las dos primeras semanas de este mes de febrero convocadas por sus organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, CIAG Y UPA) en más de siete comunidades autónomas para exigir a la administración central y, en especial, al Ministerio de Agricultura que atiendan sus justas reivindicaciones.

El campo español teme por su supervivencia y pide que los precios cubran los costes de producción y no tengan que vender sus productos agrícolas por debajo del coste real lo que supone pérdidas cuantiosas que no pueden asumir. Reivindicación justa que debe ser atendida, según pienso, con una tabla de precios mínimos para los campesinos por cada producto agrícola, regulando los mercados de los intermediarios que a veces multiplican el precio desde su origen al consumidor ocho o diez veces más. Así, pues, la cadena alimenticia tiene que ajustarse para que el precio de origen suba y no repercuta en el precio final de ese producto al consumidor.