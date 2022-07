No sé si llegaré a vieja, aunque digan que viejos

nunca seremos. No sé, pero lo que sí sé es que

si llego será por el audaz vuelo, por el trato hecho

de hacer, por el duelo convertido de ser.

No sé si llegaré a vieja, aunque digan que vieja

es una casa, la calle de un pasado, el desván

de un recordar, pero lo que sí sé es que si llego

será por cada estrujar de amar.

No sé si llegaré a vieja, a mayor, las dos palabras

son derivadas a lo mismo, pero lo que sí sé es que

desde siempre mi intuición me dice que no,

en decisión de estima de mi instinto.

No sé si llegaré, pero lo que sí sé es que me iré

en paz, aunque ahora me quedan cosas pendientes

cuando llegue mi día tendré el conocimiento

de que todo lo acabé en la sabiduría de los años concedidos.

Autora: Lucía Pastor