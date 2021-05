En Panamá muchos políticos y gobernantes han despreciado y se alejaron de los Valores Humanos Universales, permitiendo que la Corrupción penetrara a los Tres Órganos del Estado, determinan los robos millonarios con sus consecuencias, entre ellas la crisis financiera en la Caja del Seguro Social CSS. Cuando para resolver la crisis financiera de la CSS. los gobernantes proponen privatizar el Seguro social o disminuir prestaciones a los trabajadores, estos con justa razón se oponen a la privatización, no dan un paso atrás en ceder sus prestaciones.

La corrupción permitió el estudio, inicio y avance de la guerra destructiva y tóxica que nos impone la megaminería que avanza con su ecocidio y amputación ecológica en los bosques primario de altura en la cordillera central de Panamá, que además pertenece al Corredor Biológico Mesoamericano, y protegida por la corrupción no paga impuestos Porque no aceptamos que la burla del pago del 2% de impuestos, esto es, privilegio fiscal contra el 30 % de impuestos que pagan todos los demás empresarios. Privilegio para que cometan la guerra destructiva y toxica, la aberración de destruir nuestros ecosistemas. Tipificada como ecocidio y amputación ecológica.

La práctica cotidiana de los Valores Humanos Universales, aunados al respetos de los Derechos Humanos Universales, la Ética, la Moral, así como la Carta de la ONU y los principios establecidos en El Derecho Internacional Público, nos permitirán resolver el 50 % de los problemas de la Humanidad.

Recordamos algunos Valores Humanos Universales: Justicia. Sinceridad. Honestidad. Honradez. Equidad. Respeto. Templanza. Solidaridad. Amor. Fortaleza. Lealtad. Humildad. Fidelidad.

El Filósofo Sócrates considerado el Padre de la Ética.

La Ética tiene como misión vigilar el comportamiento Moral o Inmoral de las personas, gobernantes etc. En la Lucha contra la Corrupción no debemos permitir que nos gobiernen personas Anti Éticas, Inmorales.

Sócrates 5 siglos antes de Cristo pensaba y afirmaba que el delito y el hacer daño a los demás se daba en los ignorantes y afirmaba que las personas cultas que estudiaban con buen nivel cultural no tenían por qué hacerle daño a los demás. En esto se equivocó porque hoy tenemos ciudadanos “Tecnócratas” Graduados en prestigiadas universidades que en lugar de ejercer su profesión o cargos públicos al servicio de la comunidad o país, se meten a organizan partidos políticos y llegados al poder en alguna de las tres esferas del gobierno participan de corrupción y ocasionan daños patrimoniales en millones de dólares a los ciudadano de todo un País.

En Panamá crece la corrupción día a día; los peores daños a las finanzas públicas afectan la economía de nuestras Instituciones “El caso de falta de millones en los programas de la Caja del Seguro Social” (por lo que planean que las empresas mineras participen en tapar este hueco de millones de dólares, a sabiendas que la megaminería ocasiona ecocidio y amputación ecológica y que nunca se debió permitir se iniciara y avanzara en los bosques de la cordillera central), al tomarla en cuenta en el problema de la CSS la minera se asegurará seguir operando y lograr ampliación de los años de explotación.

Esto es inmoral y una violación a la Constitución Política de la República de Panamá en su Capítulo Ecológico. Artículos 118, 119, 129, 121. La megaminería es la empresa a la que les cerraron las puertas en muchos países de Europa, en Costa Rica, El Salvador. Nos dan este ejemplo digno de imitar.

Entorno Internacional.

En la lucha frontal contra la corrupción han dado grandes Pasos en: Singapur, Italia y en América Latina el Gobierno de la 4ta Transformación en México dirigido por el Presidente López Obrador ha logrado recuperar muchos millones de dólares robados por la corrupción en anteriores administraciones. Ha logrado tan importante impacto positivo que algunos empresarios se han acercado al gobierno y a la Hacienda Pública para que les calculen los impuestos que no han pagado para pagarlos porque no quieren tener problemas con Hacienda, no quieren que se les mencione como evasores fiscales.

“En las mañaneras: Informe Presidencial de cada mañana” El Dinero Robado en actos de corrupción recuperados lo han destinado al desarrollo social de áreas marginadas Mediante la creación y acciones del Instituto Para regresarle al Pueblo lo robado!

Un logro del actual gobierno de México es que no han pedido prestado ni un solo dólar por lo que no han incrementado la deuda externa “ejemplo digno de imitar”

¡Acaso necesitamos en Panamá un Presidente como el de Singapur o el de México!.

¿EN PANAMÁ, CUANDO LE VAMOS A CERRAR LAS PUERTAS A LA MEGAMINERIA?

Es muy fácil, comencemos por Declarar-Decretar a Panamá Territorio Protegido. Además si en Panamá las demás empresas pagan impuestos del 30 %, pagan impuestos por todo el equipo que instalan para su producción, la megaminería no pagó estos impuestos, ¿porque a la minería metálica a cielo abierto, que además comete ecocidio y amputación ecológica, sólo se le cobra el ridículo 2% de impuestos sobre ganancias?. La megaminería debe al Estado Panameño un 28 % de impuesto desde la primera onza de mineral extraído en suelo Panameño, y por el ecocidio y amputación ecológica irreparables que ocasiona a la biodiversidad debe aplicarse una sobre tasa del 20% porque los daños que ocasionan son irreparables, así las cosas sumados deben al Estado Panameño 48 % de impuestos.

Presidente Cortizo ¿Quién supervisa el volumen de exportación de minerales que extraen de Panamá?. En todo caso lo que el Gobierno de Panamá tienen que hacer es exigirle a la empresa de la megaminería que al compra los derechos de anteriores empresas también se haga responsable de pagar impuestos no pagados. Hay que exigirles que pague los impuestos que nunca pagaron desde el primer día de extracción de minerales hasta el día de hoy. Que paguen los millones de dólares que les deben al Estado panameño. Y verán como de esta manera si se cubre el hueco financiero que sufre la Caja del Seguro Social.

En función del presente tema es INMORAL condonar, no cobrar impuestos a la megaminería y es INMORAL permitir el avance de la megaminería en Panamá.

Cumplamos con los Valores Humanos Universales. Por Respeto, Obediencia, Lealtad y Fidelidad a la Constitución Política de la República de Panamá y porque tenemos una exuberante biodiversidad que defender y proteger.

A la brevedad hay que Declarar Decretar a Panamá Territorio Protegido.

Jorge E. Macías Jaramillo. Ciudadano Panameño. Ecologista. Profesión Médico cirujano con Post grado en Pediatría. Especialidad Medicina de Adolescentes. Diplomado en desarrollo Humano Integral.