Llega un momento que las memeces, las mentiras y bulos de las gentes de VOX sobrepasan la capacidad de divertimento, atentan contra la inteligencia y se convierten en peligrosos.

Ante la situación de catástrofe, desagracia y confusión que vive la Comunitat Valenciana, la diputada Pepa Millán tiene la desvergüenza de mantener, en un pleno de la Cortes, que la culpa la tiene el Gobierno por derrumbar presas por puro fanatismo climático. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, le aclaró a la bocazas – y no solo por lo que dice– que: No se ha destruido ninguna presa en la Comunitat Valenciana en 24 años. Eso es un bulo.

A cierta distancia en kilómetros, pero no en estupidez, el diputado de VOX en las Cortes de Aragón, Juan Vidal, en un debate sobre el oso pirenaico, aseveraba que: Es un oso que no solo mata para comer, mata porque no tiene una educación a través de su madre. Y añadía: Este tipo de oso mata ovejas… y también ataca panales de ovejas.

Al margen del presumible lapso lingüístico en la exposición de Vidal, de la imperdonable mala educación de los osos jóvenes y de la furia de Pepa Millán por no reconocer el inexorable y palpable cambio climático, se esconde una política de ignorancia y fanatismo que lleva a sus huestes a acusar a gritos a la Cruz Roja de mafia roja o mantener que la protección de los osos pirenaicos es una temeridad ecologista. Y lo que antes nos producía sonrisa y cachondeo, hoy empieza a preocuparnos.

Ya no solamente se tratan de confusos mentales, xenófobos, machistas, racistas, apasionados negacionistas y de nostálgicos de pasados dictatoriales; se trata, nada menos, que de tontos fascistas en estado puro. Y no crean que me gusta utilizar este adjetivo, pero –y les ruego me disculpen–, no encuentro otro más apropiado o más novedoso, salvo que inventemos uno que recoja el difuso y peligroso pensamiento de esta gente.

Y lo peor es que, a pesar de todo, su electorado sigue creciendo. Las últimas encuestas le dan un 1, 6 % más y una horquilla entre 37 y 38 diputados, 4 o 5 más que los actuales. Según el Barómetro de la Sexta, el 32,2% de los encuestados niegan que el cambio climático tenga algo que ver con la DANA.

Definitivamente, amigas y amigos, en este país de pandereta, hay demasiada gente haciendo el oso.