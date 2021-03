Me ataron y amordazaron,

apretaron las cadenas en las muñecas,

en los tobillos el peso de las ilusiones

desmenuzadas al suelo.

Esclava me hicieron

en la noche sin voz,

mientras que el mundo podrido

me ofrecía la acera.

Me creían sin historia,

vendida y vilipendiada,

paso la vida

mostrando mis tesoros

a quién se preocupa por el cuerpo

y nada sabe de mí.

Mi calvario

comienza la tarde,

cuando manos viscosas

se deslizan entre mis caderas,

cuando las heridas

rugen en la noche

y rasguños sin piedad

amoratan mis pechos.

Desnudos mis miembros

mientras golpea la bestia,

sudo y bebo la sangrede mi vil dueño.

No sé lo que tardará

el coraje en despertarse.

No sé lo que voy

a esperar a rebelarme.

… Tal vez mañana …

Corre el pintalabios

en mis labios,

mientras se abre la puerta

hacia el infierno de siempre.

Mi hanno legata e imbavagliata,

stretto le catene ai polsi,

alle caviglie il peso delle illusioni

sbriciolate in terra.

Mi hanno fatto schiava

nella notte senza voce,

mentre il mondo marcio

mi offriva il marciapiede.

Creduta senza storia,

venduta e vilipesa,

passo la vita

mostrando i miei tesori

a chi interessa il corpo

e nulla sa di me.

Il mio calvario

inizia verso sera,

quando mani viscide

s’insinuano tra i miei fianchi,

quando le ferite

ruggiscono nella notte

e squarci impietosi

rendono lividi i miei seni.

Nude le mie membra

mentre la belva colpisce,

sudo e bevo il sangue

del mio vil padrone.

Non so quanto impiegherà

il coraggio a farsi vivo.

Non so quanto aspetterò

a ribellarmi.

Forse… domani…

Scorre il rossetto

sulle mie labbra,

mentre si apre la porta

verso il solito inferno.

Autora Elisabetta Bagli

Puedes adquirir esta obra y ayudar a la investigación de enfermedades graves infantiles aquí