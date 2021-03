Sin embargo, hay gentes que llevan lo del golpe tan en su ADN, que a cualquier cosa le llaman Paquito.

En todas las democracias existen procedimientos para censurar y cambiar a los dirigentes cuando se creé que lo están haciendo mal y así evitar el deterioro institucional. Es evidente que detrás de cualquier moción de censura hay un interés político de los que la impulsan. Este artículo no trata de defender la bonanza o la oportunidad de la utilización de esta herramienta; tan solo pretende defender su legalidad y su función como forma de retirar la confianza en la o el dirigente fallido. Por eso es entendible el disgusto del implicado, pero no su cabreo profundo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones anticipadas para el cuatro de mayo. Sus razones no han sido la excepcional situación de la Comunidad, ni el deseo de dar la voz a los ciudadanos, sus argumentos han sido claros: Tomó esta decisión porque si no, Ciudadanos y el PSOE hubieran presentado una moción de censura, ha manifestado. Es decir, si no aceptan pulpo como animal de compañía, me llevo el tablero a casa.

Distinta y más bizarra ha sido la reacción del presidente de Castilla y León, Alfonso Mañueco, que ha dicho: Mi única preocupación son las personas de Castilla y León, proteger su vida y su salud, favorecer la actividad económica y trabajar por el futuro de nuestra comunidad. Es decir, aceptar el procedimiento parlamentario, esperar ver lo que sucede y mientras tanto, seguir trabajando.

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha admitido las mociones de censura que presentaron Más Madrid y PSOE, en virtud de que la convocatoria de elecciones no es en firme puesto que todavía no ha aparecido en el Boletín de la Comunidad. Ahora es probable que la justicia tenga que tomar cartas en el asunto.

Como les decía, el cabreo y la jugada de Ayuso serán o no comprensibles, pero no justificables. Y hasta entiendo que sus partidarios estén sorprendidos, cariacontecidos e indignados, pero comparar la moción con un golpe de estado, está fuera de lugar. Al parecer cuesta mucho que se entienda qué es la Democracia.