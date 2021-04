Nací en un lugar sin nombre

donde no existían los colores.

Ni azules, ni blancos, ni verdes,

solo grises, negros y marrones.

Nací en un lugar

donde el aire era golpeado por aristas de rencores

y el sol secuestrado por las armas de guerra

vaciando las noches de estrellas

e invitando a la negra dama de los mil horrores.

Nací en un lugar donde no existían ruiseñores

y las plantas marchitas ya no lloraban

ni desprendían el alegre perfume de sus flores.

Y llegaron los días de desconcertantes silencios,

de sombras desnudas danzando,

rompiéndose en mil jirones.

Y enterraron la esperanza con manos teñidas de

sangre

y la luna,

la luna solitaria apartó sus ojos

llevándose su alianza de Luz a otros lares.

Nací en un lugar sin nombre,

donde la Paz y el Amor no se conoce.

Sono nata in un posto senza nome

dove i colori non esistevano.

Né blu né bianco né verde

solo grigi, neri e marroni.

Sono nata in un posto

dove l’aria era colpita da spigoli di rancore

e il sole rapito dalle armi da guerra

svuotava le notti di stelle

e invitava la nera dama dai mille orrori.

Sono nata in un posto dove non c’erano usignoli

e le piante appassite non piangevano più

né emanavano il profumo felice dei loro fiori.

E giunsero i giorni dei silenzi sconcertanti,

di ombre nude che danzano,

rompendosi in mille brandelli.

E seppellirono la speranza con le mani macchiate di

sangue

e la luna,

la luna solitaria distolse lo sguardo

portando la sua alleanza di Luce in altri luoghi.

Sono nata in un posto senza nome,

dove Pace e Amore non esistono.

Autora: María del Carmen Aranda

Puedes adquirir esta obra y ayudar a la investigación de enfermedades graves infantiles aquí