1

Para nada…, creo. Es que a veces “parezco-un-melancólico-del-porvenir”…

La primera frase es disputada, en su descubrimiento, entre (se dice), D. Brower y como slogan de “Amigos de la Tierra” -por allà, por su fundación, en 1971-; R. Dubos, un “futurólogo” canadiense por 1977; F. Feather quien denominó asì una conferencia suya de 1979; y el teólogo J. Ellul –quien sabe o recuerda dónde y cuándo… En fin, ¿egos talvez?

Aun cuando la frase dice algo, a la vez, al modo de una filosofía pràctica-ètica, y al modo de acierto publicitario (¿resultarían ambas consideraciones juntas, lo ètico/lo de la publicidad, en los siglos XX y XXI, compañeras-compatibles-imposibles/agua&aceite?)

La segunda frase –con el agregado: <Small is beautiful. Economics as if people mattered>-, resulta el hoy irónico (u patético) título que E. F. Schumacher puso en la portada de su libro publicado en 1973… Nada: nadie con “peso & poder” en este planeta parece haberlo considerado –fuera del uso algo indiscriminado y displicente, y retórico-peyorativo (no aristotélico), por algún burócrata-bien-pagado-globalizado de la primera línea en la ONU/UN, durante este màs de medio siglo: 1971-2024…

2

Vengo en una “micro-amarilla” que hace el servicio local <San Antorio-El Tabo>. Recorre unos 25 kilómetros del camino costero del Litoral Central, en el Chile del hemisferio Sur del planeta. Hay, hoy recién descubro, dos líneas de buses que me sirven para llegar, esta tarde, de Cartagena (de Chile, no de Colombia), a mi lugar, en una quebrada de El Tabo.

Por la noche, “abro” el celular justo en la grabación del programa político de CNN-Chile “Tolerancia Cero” –aprestándome a escuchar dos entrevistas: al ministro de Hacienda de G. Boric, sr. Mario Marcel (que fue vecino mío de familia cuando, cuando niño muy menor, vivía a una cuadra de distancia de <Luis Zegers 344>…

En la “micro” (en Colombia les llaman “guaguas”), el chofer maneja y su hija morena de unos 23 años, cobra. Ha sintonizado, o bien una estación de radio local o el Spotify, con música de cumbia-chilena: <El galeón español>. Un grupo de señoras tipo “tercera-edad” comienza a gritar excitadas, el chofer les responde diciendo que “anoten-su-nùmero”. Las señoras ahora chillan –y la hija (ahora sé) agrega: “Yo no soy celosa”…

Chile está cuasi estancado en su “crecimiento”. Nada “valórico” sino: en su PGB –dice Marcel-ministro, respondiendo a una periodista inteligente y de bajo perfil-en-pantallas-de-TV (si eso hoy, fines de 2024, es algo posible o coherente). Lo que, por momentos personales algo “románticos”, era “¡de-crecimiento ahora!”, se me devuelve, esta noche, como cierta obsesión-paranoia de la frase del poder-político-(siempre hoy)-contingente: “No crecer màs del 2% anual equivale a <crisis económica nacional>”…

Las señoras y el chofer coquetean “de-lo-lindo”, bajando por los cerros de Cartagena-Chile y destinándose hacia San Sebastián. Otros pasajeros les “avivan-la-cueca”; la “micro” es jolgorio –y va a medias ocupada de asientos (de plástico duro). (Y es la misma máquina que, màs temprano, me había traído hacia la plaza de Cartagena para el cierre anual de los Talleres-comunitarios del año 2024. Yo, afectivo-como-yo-solo, se lo he dicho al pasar y al pagar a la hija: a ella le ha dado perfectamente lo mismo)…

Lo que quisiera sí contar, es que cuando precisamente me subì-de-venida, justo un señor (no un “caballero”), había vomitado un kilómetro antes, el chofer lo estaba bajando a gritos del “micro” (el tipo obedecía callado), y su hija tomaba escoba-paño-y-botella-de-cloro de la “micro”, para, inmediatamente limpiar-desinfectar el piso del “micro” y olvidar sin màs el incidente.

“Sucede una falta de confianza del empresariado nacional en este gobierno”, dice la periodista al ministro. Agrega: “Y las reformas ‘estructurales’ del programa de gobierno de Boric -en pensiones-AFP y salud privada-ISAPRES-, parece que no saldrán, y, si salen, nadie sabe qué dispondrán finalmente. Menos con esto del “caso-Monsalves” (alto personero del gobierno, encargado de dirigir y monitorear todas las policías de Chile, imputado, nada menos, que de dos delitos sexuales efectuados durante las fiestas-patrias-del-18 pasado, y otro más por “mal uso de la ley-de-inteligencia-del-Estado”)…

3

Todo se tranquiliza en la “amarilla”. Pasò el “momento-d’ éxtasis-de-la-tarde” por el Litoral. Un señor joven con barba, que dormía en el asiento a mi lado, no estaba ebrio como sospechaba, sino que muy cansado –y parece que sencillamente dormía una “late-siesta”, acunado por el bamboleo del “bajando-los-cerros” del balneario màs popular de Chile.

El precio de pasaje para este recorrido es de un equivalente a US$ 50 centavos para 20 kilòmetros –un poco màs de 2 centavos el kilómetro-, mientras el precio-de-las-bencinas (el fuel-gasoline en chileno), subió el jueves pasado casi CL$ 30 –siendo ya imposible de contener por el SISCO (o sistema para evitar las alzas muy grandes-imprevistas causadas por “inestabilidades” del precio-internacional-del-petròleo, que se transa en algún centro de computación del planeta)…

El ministro de Hacienda actual chileno habla usando abundantemente del: “Eeeeee…”, pero eso no debiera tener ningún “impacto” en las cifras del IMACEC del mes pasado de noviembre (acrónimo nada menos que del: índice mensual de la actividad económica). En el sur del Líbano hay, se debate, una tregua o un acuerdo-de-cese-al fuego. La música en el aparato de la “amarilla” suena a los <Viking 5> o a <Fredy Mercury>. Una hija de una amiga de mi ex, regaló una vez a Fredy un collar hecho por ella misma, y el cantante l’ usó en su concierto, en Buenos Aires, la semana posterior al regalo. O eso soñó ella…

Se hunde el sol en el océano Pacífico tan al Sur como es posible. El aire està muy quieto –aunque relativamente no-más: Se está moviendo a varios kilómetros-por-segundo, con la Tierra entera y su inercia. Me maravillan, nuevamente, las maneras del planeta de generar “milagros”…