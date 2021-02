Algo tendrá que nacer de esta tierra, de este cuerpo

seco

de este dolor cuyo nombre aún pesa en mi boca.

Y los frutos de los frutos que fuimos

caen en la hora baldía

en que nada se parece a lo que pudo ser.

Sólo tu vientre sigue siendo tan verdad

como la mano que empuña el cuchillo

como el corazón de alas partidas

tendido hacia la vida.

Y te hablo a ti, en cuya sangre

aún se oye el sonido del mar,

a la que hay más dentro de la mujer que llora,

a aquella de cuyas cenizas brotan amaneceres,

a la que va creciendo

desde el centro mismo de este llanto

Te hablo y hablo a la mujer:

que en ti pare la luz

A ti, que también soy yo,

a aquella,

que, en medio de la tierra seca,

se levanta

y vuela.

Qualcosa dovrà nascere da questa terra, da questo

arido corpo

da questo dolore il cui nome pesa ancora sulla mia

bocca.

E i frutti dei frutti che eravamo

cadono nell’ora vuota

nella quale niente somiglia a ciò che avrebbe potuto

essere.

Solo il tuo ventre rimane così vero

come la mano che brandisce il coltello

come il cuore di ali spezzate

proteso verso la vita.

E parlo a te, nel cui sangue

si ascolta ancora il rumore del mare,

a colei che è ancora più all’interno della donna che

piange,

a colei dalle cui ceneri sorgono gli albori,

a colei che cresce

proprio nel cuore di questo pianto.

Ti parlo e parlo alla donna:

che la luce si fermi in te.

A te, che sono anch’io,

a colei

che, in mezzo alla terra arida,

si alza

e vola.

Autora: Brunhilde Román Ibáñez

Puedes adquirir esta obra y ayudar a la investigación de enfermedades graves infantiles aquí