Conozco a uno de los grupos que se unieron e iniciaron una expedición para llevar recursos y traer familias que deseasen salir del país e instalarse en el nuestro. Muchos de aquel grupo y amigos contribuyeron económicamente, otros lo hicieron con material médico, otros con ropa, otros… Ha sido un placer para todos entregar esfuerzo y tiempo a un pequeño gran colectivo de personas necesitadas que conseguimos salvar.

No olvidaremos ese 24 de febrero del 2022 que estalló la más reciente de las guerras, la de Rusia contra Ucrania, y más que eso; estalló una guerra entre seres de la misma naturaleza, hombres y mujeres de raza, contra hombres y mujeres de raza, y todo por la razón de siempre: ansiar poder, someter vidas y manejar sentimientos de una parte de la humanidad, a manos de alguien que está convencido de tener ese derecho. Eso sí, dicen que es una primera etapa, si triunfa Rusia habrá una segunda y quizás hasta una tercera, ya se verá que va después.

Y …¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto?¿Quién tiene en su haber las verdaderas razones de todo este jaleo? ¿Cómo ha empezado la pelea? porque eso no nos lo cuentan bien, y ¿quién de nosotros es capaz de enajenarse ante tal situación? Por eso sin mirar a quien muchos de los que habitamos este planeta nos hemos volcado y entregado sin preguntar color ni condición.

Así que ahora son noticia, y los demás también lo somos con ellos por las implicaciones que suponen, pero no olvidemos que esta no es ni ha sido la única guerra reciente o en vigor. En este cuarto del siglo XXI llevamos a la espalda más de uno y de dos enfrentamientos y todos por la misma razón desde que el mundo es mundo: doblegar y subyugar a unos por otros, demostrar quién es más fuerte no solo mediante las acciones bélicas frente a su enemigo, sino a través de los perjuicios o ventajas colaterales que puede llegar a desencadenar.

Sin embargo, es curioso, a otras contiendas que hubo en su momento no se les dio tantos vuelos refiriéndome al aspecto humano, del material no hablaré ya nos lo sabemos. Guerras tan sangrientas o más, que vienen de tiempo atrás, aunque algunas no sean cruentas por permanecer ocultas ni tan divulgadas como la que ahora ocupa nuestra atención. Así que tomo partido a favor de la humanidad que es quien importa. Y me pregunto, ¿qué sentido tiene todo esto? Es que no somos capaces de vivir en paz y mirar hacia el futuro con esperanza, tenemos tanto de todo… algunos y …. ¿Es que no sabemos qué hacer con nuestra vida?

Yo invitaría a la reflexión, y hallaremos más de una y de dos razones para cambiar y sentir profunda satisfacción; encontraremos hombres y mujeres de bien, que los hay, cargados de generosidad y de amor. Es el mejor premio que alguien podría obtener, lo demás es alimentar el egoísmo y la arrogancia sacrificando vidas humanas.

Pero como decía, esta guerra no ha sido la primera ni será la última. Si hiciésemos un recuento rápido nos encontraríamos diversas modalidades de conflictos bélicos, entre ellos el de Afganistán (2001), talibanes al poder, sembrando discriminación, hambre y la miseria para unos y riqueza y confort para los que mandan. O el devastador del Yemen (2014). O la eterna pelea entre Israel y Palestina, sobre la que he perdido la cuenta.

Pero ahora toca Ucrania y ¡no es para menos! Interesa que pongamos el foco en esta, eso nos dicen “entre líneas”, pues los que la han provocado tienen en su mano muchos de los resortes que rigen el destino de nuestro planeta. “Prestemos atención”, es la consigna, centrémonos en la potencia rusa y, en la respuesta ucraniana que no se queda corta, conflicto que acapara el espectro mediático como lo hizo el Covid durante los dos últimos años de nuestro cuarto de siglo.

¡No salimos de una para entrar en otra! Así es la vida.

Caleti Marco es el nombre con el que Mari Carmen Marco firma sus obras. Empezó muy joven a escribir pequeñas historias y relatos; algunos de ellos fueron publicados en revistas de carácter interno.

Natural de Zaragoza. Por motivos laborales se desplazó a Madrid donde actualmente reside. Con formación universitaria en Marketing y Publicidad, cuenta con un alto reconocimiento a su desempeño profesional en las áreas de comunicación comercial cuya actividad desempeñó durante más de treinta años.

Cursó estudios de Grado en Historia Contemporánea y Arte Clásico por la Universidad Carlos III de Madrid.

En 2013 se retiró de su profesión de siempre, el marketing y la comunicación. Como ella dice “¡pasé de redactar informes y crear estrategias de venta para empresas, a contar historias!” Todo empezó con la idea de poner en marcha proyectos que llevaba meditando desde hacía tiempo. Supo que era el momento de iniciar una nueva etapa en su vida, se convirtió en escritora.

A fecha de hoy tiene publicadas tres novelas dentro del género de “Historia contemporánea Novelada”.

Fundadora del Grupo Literario Chaflán de Letras integrado en la Asociación Halcones de la Amistad. Además de seguir escribiendo, desarrolla una intensa actividad literaria participando en diversos talleres de lectura.

Web: www.caletimarcoescritora.com