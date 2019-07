Eran las 21:33 minutos y pensé, ¿Por qué no? Me acercaré y lo dejaré todo comprado así tendré una cosa menos que hacer mañana.

Con pies hinchados, cansada y ganas de coger el sofá, me fui directamente al supermercado “Ahorramás”.

Así que llegué al supermercado y vi un letrero que decía “completo” y yo me pregunté: ¿casi son las 10 y está completo?. No puede ser. Lógicamente entré, cuando detrás de mí vi a un Sr. corriendo despavorido y agitando las manos diciendo: no, no, no puede aparcar aquí, ya está cerrado.

-Bueno -pensé-, no pasa nada y con las mismas me fui a Carrefour.

¿A qué hora cierran? –pregunte- A las 23:00 horas, me dijeron .

Bien – pensé de nuevo-, y me puse manos a la obra. Dos cajas de cerveza, champagne, vino, licores, carne, pescado, frutas, verduras y leche. Llegue a la caja a empujones con el carro, sudando y dolorida ya que las ruedas no estaban bien engrasadas.

Ufff, por fin lo conseguí. Descargué prácticamente todo en la cinta transportadora cuando la cajera al verme, con asombro me dice: uyy… lo siento, pero no se admite pasar bebidas alcohólicas a partir de las 22:00h .

-¿Cómo? –contesté-. ¿Os podéis imaginar mi cara?, pero… , no pasa nada – pensé una vez más-.

Lo dejé todo y me fui sin bebida, sin comida y con mis pies hinchados… Un día casi perfecto como os decía.